Özgür Özel'i dinleyen yok! CHP'li başkan, üç yeğenini birden belediyede işe aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir" sözlerine rağmen CHP'li belediyelerde skandal atamalar devam ediyor. Bunun son örneğini Adana'nın Yüreğir ilçesinde gördük.

HER YEĞENE BİR KOLTUK

CHP'li Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, yeğeni Hasan Aydoğan'ı başkan yardımcılığına, diğer yeğeni Kubilay Aydoğan'ı ise Emlak İstimlak Müdürlüğüne getirdi. Başkan Demirçalı son olarak geçtiğimiz hafta ablasının kızı Yaren Doğdu'yu özel kalem müdürü olarak yanı başına oturttu.

ARKADAŞININ OĞLUNA DA KIYAK YAPTI

Sabah'ta yer alan habere göre; yediği içtiği ayrı gitmediği ve yakın arkadaşı olarak bilinen Erkan Karakaya'nın oğlu Yağız Can Karakaya'yı da İmar ve Şehircilik Müdür Vekili olarak koltuğa oturttu.

CHP LİDERİ ÖZEL NET KONUŞMUŞTU

CHP lideri Özgür Özel, konuyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada "Çok önemli bir sınavdayız. Bütün gözler üzerimizde. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. CHP'li belediyeler bizlerin 'çocuklarının, torunlarının uzun yıldır emeğimiz var hemen işe girmeli' diye bakacağımız yerler değildir. Biz bu belediyeleri çocuğa, toruna, eşe, dosta iş sağlamak ya da ihale verip rant aktarmak için değil, biz bu belediyeleri, o çocukların geleceğini kurtarmak için kazandık" ifadelerine yer vermişti.