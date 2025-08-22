Özgür Özel: Gazze'de yaşananlara karşı TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, -CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşananlara karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurt gezileri kapsamında dün akşam Sivas'a geldi. Geceyi kent merkezinde geçiren Özel, sabah kara yolu ile Divriği ilçesine geçti. İlk olarak CHP Divriği İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Özel, bina önünde toplanan partilileri selamladı. Burada kısa bir konuşma yapan Özel, Divriği'ye defalarca geldiğini belirterek, "Son geldiğimde sözleşmiştik. 'Bir cuma günü geleceğiz, caminin onarımı bittikten sonra hem bir cuma kılacağız hem de Divriği ile kucaklaşacağız' demiştik. O cuma, bu cuma. Nasip oldu Divriği'mize bugün CHP Genel Başkanı olarak geldik. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Konuşacak çok konu var. Ama konuşmayacağım. Konuşursam, akşam mitinge gelmezsiniz. Nasıl olsa dinledik dersiniz. O yüzden aktoroslar çetesini dinlemek isteyenler, diploma hırsızlığını dinlemek isteyenler, diplomasıza cevabını vermek isteyenler, Sivas'ın sorunlarının çözümünü dinlemek isteyenler ve Ekrem İmamoğlu'na bir büyük selam yollamak isteyenleri bugün akşam saat 18.00'da Sivas'a bekliyoruz. Kongre Binası'nın önündeki meydanda hep birlikte olacağız. Buradan tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyadaki Sivaslılara bir selam yollayacağız. Hepinizi çok seviyorum" dedi.

ULU CAMİ'DE CUMA NAMAZI KILDI

Daha sonra Divriği Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş ile bir süre görüştü. Özel, ardından beraberindekiler ile birlikte Tarihi Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nı ziyaret etti. Eser hakkında bilgiler alan Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Özel daha sonra, Ulu Cami'de cemaatle birlikte cuma namazını kıldı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel, "Sivas Divriği'de Ulu Cami'mizin önündeyiz. Ben buraya geçmişte milletvekili olarak, grup başkan vekili olarak defalarca geldim. Son geldiğimde Ulu Camii restorasyondaydı O zaman söz verdik. Restorasyon bittikten sonra geleceğiz. Ulu Cami'de bir cuma namazımızı kılacağız. Hem de Ulu Cami'nin yeniden ziyarete ve ibadete açıldığını duyuracağız. Çünkü Ulu Cami Divriye ekonomisi açısından son derece önemli. Bugün nasip oldu" dedi.

'FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYORLAR'

Gazze'de yaşanan İsrail zulmüne karşı TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıracaklarını açıklayan Özel, "Şimdi bugün cuma namazında şüphesiz Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün camilerde ya da bu akşam insanlar, başını yastığa koymadan önce herkes en çok duayı Filistinli çocuklar için edecek. Birleşmiş Milletler, kıtlık ilan etti. Öyle bir abluka var ki Filistin'de çocuklar açlıktan ölüyorlar. ya da insanları yardım beklerken, yardım malzemesi alabilmek için, yiyecek, içecek, su alabilmek için sırada bekleyen insanları tarayacak bir gözü dönmüşlükle karşı karşıyalar. Yine malum Trump'ın söylediği, Netanyahu'nun uyguladığı Filistinlilerin Batı Şeria'dan süpürülmesi, Gazze'den süpürülmesi meselesi var. ve maalesef bu hayata geçmeye başladı. Güneye doğru Filistinlileri Gazze'den süpürüyorlar. Diğer bir gelişmeyle de Doğu Kudüs ile Gazze arasına bir yerleşim yapıyor İsrail. Bu, şu demek; Gazze'yle Doğu Kudüs'ün bağını koparmak ve 1967 Birleşmiş Milletler kararındaki başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin coğrafi yapısını ortadan kaldırmaya verilmiş bir karardır bu. Hem bu Batı Şeria'da yaşananlar hem Gazze'de yaşananlar hem de Gazze'nin şimdi Trump'ın formülüyle boşaltılması, Filistinlilerden arındırılması, buraya kumarhanelerin, otellerin yapılması fevkalade korkunç bir karar. Buna karşı ülkeyi yönetenler ve Sayın Erdoğan'ın gerekli tepkiyi göstermediğini düşünüyoruz. Netanyahu'ya bir iki tane laf söylemekle olmuyor. Bakın Netanyahu planını işletmeye başladı. Bunun iznini de ondan aldı, müjdesini de Trump verdi zaten onlara. Trump'a söz söylemeden, Trump'a itiraz etmeden bu işler sürdürülemez. Biz tabii bu durumdan son derece rahatsızız, son derece şikayetçiyiz. Buradan bu cuma namazının çıkışında bütün Türkiye'ye ilan ederiz ki Cumhuriyet Halk Partisi, bu şartlar altında Türkiye Cumhuriyeti'nin buna sessiz kalmasına gönlü razı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye'nin en yetkili organıdır. Şu anda tatildedir. Buradan ilan ediyoruz. Filistin'de yaşananları, Gazze'de yaşananları, Gazze'de yaşanan soykırımı, tehciri ve oranın güneye doğru süpürülerek boşaltılmasına karşı ve orada yaşananlara karşı harekete geçmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Bunun için diğer muhalefet partilerinin de birlikte Üsküdar'da miting de yapmıştık. Görüşlerini almak isteriz. ve tüm siyasi partilerin grup başkan vekillerini önümüzdeki birkaç gün içinde grup başkan vekillerimiz arayacaklar. Muhalefet partilerini arayacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi'ni arayacaklar. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de onları dışlamamak için arayacağız. Oysa görev onların. Meclis'i çağırabilecek 3 güç var şu anda. Birisi Meclis başkanı, birisi AK Parti, diğeri de biziz. Muhalefet partilerinden, onların da arzu edenlerin imzalarını alarak en yüksek imza sayısıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmak arzusundayız. Bu görüşmeleri birkaç gün içinde yapıp pazartesi günü gerekli resmi başvuruyu Meclis Başkanlığı'na yapmayı düşünüyoruz. Meclis'in oturması, bu meseleyi enine boyuna konuşması. Filistin'e nasıl sahip çıkacağına hep birlikte karar vermesi gerekir. ve bizce Meclis bu konuda yol almadan, mesafe almadan da yeniden kapanmamalıdır. Meclis'in çalışmalarına devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'İTİRAFÇILIK, İFTİRACILIĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bazı kişilerin ev hapislerinin kaldırılması ile ilgili soru üzerine Özel, "Ben dünkü basın toplantımda, Silivri'de cezaevi çıkışında bazılarının ev hapsine rağmen İstanbul'da gezdiklerini, hatta bazı yakınları içeride olanların ailelerini bazı restoranlara davet ettiklerini, 'görüşelim. Siz de bizim gibi ifadeler verin' diyerek savcılar adına birtakım faaliyetler yürüttüklerini, İstanbul'da fink attıklarını söylemiştim. Bugün derhal iki tanesinin yasağını kaldırıyorlar. Peki, geçtiğimiz günlerde baz istasyonu kayıtlarını ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde gittikleri restoranların ya da restoranların önündeki MOBESE'lerin kayıtlarını ne yapacaksınız? Buradan açıkça ifade ediyorum; ikili hukuk uygulanmaktadır. Büyük haksızlıklar vardır. İtirafçılık meselesi, iftiracılık meselesine dönüştürülmüştür. Kurum bir bütün olarak çökmüştür. Kirli rüşvete, evlatla tehdide şantaja varan yaklaşımlar vardır. Buradan sonra bir an önce yapılması gereken iddianamenin yazılıp, bu soruşturma savcılarından, bu aktoroslar çetesinden Türkiye Cumhuriyeti'nin ve dosyanın kurtarılıp, adil bir yargılama aşamasına geçilmesi lazım, ama bu savcıların, bu iddianameyi yazmaya takatleri yoktur. Dünya kadar iftirayı bir araya getirip, pazılın parçalarını birleştirememektedirler. Eğer fotoğraf gerçekse, parçalarına pazıl denir. Eğer fotoğraf yalansa ve ortaya çıkarılan yalan parçaların durumuna da suçüstü denir. Savcılar suçüstü yakalanmıştır, perişan durumdadırlar" dedi.