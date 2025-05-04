Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM çıkışı yumruklu saldırıda bulunan şahsın kimliği belli oldu. 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürüp 2 çocuğunu yaraladığı, hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı saldırgan için "Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkanı Özgür Özel'in bugün katıldığı programda darbedilmesiyle ilgili soruşturma olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir." denildi.

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunan 66 yaşındaki S.T.'nin 2004 yılında Hatay'da 2 çocuğunu öldürmekten dolayı sabıkası olduğunu bildirdi.

Başsavcılık, CHP Genel Başkanı Özel'e fiziksel saldırıda bulunan şahsa yönelik, "Şahsın ilk belirlemelere göre 2004 yılında çocuklarını öldürmekten dolayı sabıkası var, yine ilk belirlemelere göre akıl hastalığna dair bir emare yok, ayrıntılı olarak bakılıyor her şeye" ifadelerine yer verdi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı da Özel'e saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve tehdit suçlarından kaydı vardır. Müebbet hapis cezası alan S.T., 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır."

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş

BAKAN YERLİKAYA: SALDIRGAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiziki saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sayın Özel'e saldıranın S.T. adlı şahıs olduğu tespit edilmiş ve şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Toplumuzun huzurunu bozmaya yönelik her türlü saldırı, şiddet girişimi hukuk önünde hak ettiği cezayı alacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN TUNÇ, ÖZEL'E YÖNELİK YUMRUKLU SALDIRIYI KINADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıyı şiddetle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu alçak saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır. Demokratik toplumlarda şiddet, hiçbir görüşün, hiçbir fikir ayrılığının meşru aracı olamaz. Şiddete karşı ortak ve kararlı bir duruş sergilemek, hukuk devleti ilkesine ve toplumsal barışa inanan herkesin ortak sorumluluğudur."

Özgür Özel'e saldıran kişinin kimliği belli oldu! 21 yıl önce çocuklarını öldürmüş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Elini kolunu sallayan herkes dışarda, tek sebebi akepepkka

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

AKP'nin adamı :)

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıSerdarHan:

Ülkede hak adalet olsa toplum icinde dolaşmaz şuan toprak altında olurdu bu şahıs ama nerde o adalet hukuk .Niceler var aramızda

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Haber YorumlarıPc Copat:

3 çocuğunu öldüren adam dışardamı cidden

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Haber YorumlarıMehmet Elma:

Demeki Adamı öldürebilir bir kapesdede ucuz yırtmış Bir tokatla. bitmiş bu iş Böyle bir Adamin ne işi ola bilir ki parti baskanının yanına gelip bu işi yapik. Güvenlik zayfı bu

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Haber YorumlarıGüven Savcı:

eline sağlık çok güzel olmuş

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Haber YorumlarıValeron:

Bu işin arkasında birileri olmasa bunu yapma şansı yok zaten.

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Haber Yorumlarıhd9pxsp8pq:

günaydın

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Haber YorumlarıHikmet Bal:

bu adamın toplumda işi ne

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Haber YorumlarıSeyfi Ahıskalı:

Akp ile Dem kol kola şuan bu saldırı yanlış adres ama asla ve asla hangi parti liderine olsa yanlış bir olay

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