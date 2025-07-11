Özgür Özel'den PKK'nın silahları imha etmesine ilk yorum

Özgür Özel'den PKK'nın silahları imha etmesine ilk yorum
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nin silah bırakma töreni hakkında, "Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Süleymaniye kentinde silahların imha etmesinin ardından açıklama yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Özel, terör örgütünün silah bırakma adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz" dedi.

"TERÖRÜN İLELEBET SON BULMASI, ORTAK İRADEMİZ"

"Cumhuriyet Halk Partisi; terörün ve şiddetin her türlüsünü tarihsel bir tutarlılık içinde reddetmektedir. Partimiz barışın yanındadır" diyen Özel, "Ülkemize çok ağır bedeller ödeten terörün ilelebet son bulması, ortak irademizdir" mesajını verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İ ÖZELLİKLE ANDI

Özel, paylaşımın devamında şu ifadeleri kullandı:

"Terör örgütünün bugünkü sembolik silah bırakma adımını memnuniyetle karşılıyoruz. Sürecin bu noktaya gelmesinde emek ve katkıları olan başta rahmetli Sırrı Süreyya Önder olmak üzere tüm siyasilere ve tüm yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu adımın, artık silahların tamamen susacağı bir dönemin başlangıcı olmasını diliyoruz. Bu süreç; hiçbir parti, toplumun hiçbir kesimi dışlanmadan, milletten bir şey saklanmadan, Meclis çatısı altında, toplumsal mutabakat gözetilerek, hızlı ve kararlı adımlarla yönetilmelidir. Türkiye'de tam bir barış ortamının tesisi ancak adalet ve demokrasiyle mümkündür. Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyımların atandığı, Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan soruşturmaların sürdüğü, seçilmiş siyasetçilerin hukuk dışı yöntemlerle hapiste tutulduğu ve demokratik rekabetin sakatlandığı bir ortam toplumsal barışın baş düşmanıdır, iç cephemizi tahkim etmek gayretinin önündeki en büyük engeldir. Ülkemizin ihtiyacı; Terörsüz ve Demokratik Türkiye'dir. Refah için barış, barış için birlik, birlik için demokrasi ve adalet gereklidir. Ortak geleceğimiz için, barış için katkı sunmaya ve mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıknn_karani:

senin için içini yiyor şimdi

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Yorum Beğenme79
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

DEP oyları uçtu özgür , Reis sizi yine ezecek….Akp li belediyelerde hiç yok mu onları da araştırın diyen dümbükler burada mı…

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıMGk:

Lafım çimim yok Özgür özel bu konu da siyasi çıkar yoluna gitmedi devletinden yana tavır aldı bravo

Yorum Beğen109
Yorum Beğenme72
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Haber YorumlarıAli Desidero:

Görelim bakalım CHP nasıl bir katkı sunacak. CHP nin kanallarında yaş var göz yaşı var. Ama kar var.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Dağda savaş ,düz ovada siyaset. Bakalım hangisi galip gekecek. Pozitif entegrasyon diye tutturan apo sözünden dşıarı çıkmazlar bence

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme11
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