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Özgür Özel'den Dil Sürçmesi: 'İYİ Parti' Yerine 'Yeni Parti' Gafı

Özgür Özel'den Dil Sürçmesi: 'İYİ Parti' Yerine 'Yeni Parti' Gafı
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne ziyaretinde konuşurken eski partisi CHP'yi andı ve Yeni Parti yerine yanlışlıkla İYİ Parti dedi. Gafını fark eden Özel, şaka yaparak 'üç kişi İYİ Parti'ye üye olabilir' ifadesini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne ziyaretinde yaptığı konuşmada eski partisi CHP'ye yönelik ifadeleri ve ardından İYİ Parti ismini kullanması dikkat çekti. Özel, CHP iktidarından söz ederken eski partisinin adını kullanırken, daha sonra Yeni Parti yerine yanlışlıkla İYİ Parti dedi. Özel'in gafını fark ederek yaptığı açıklamada ise İYİ Parti'ye 3 kişinin üye olmasını istemesi şaşkınlık oluşturdu.

Özgür Özel, Edirne'de yaptığı konuşmada Yeni Parti'nin iktidara gelmesi halinde hayata geçirilecek çalışmalardan söz ederken, "CHP iktidarında görülmemiş işler görecek herkes. Her şeyi yapacağız. Kreşler, yurtlar ve milletin ihtiyacı ne ise yapacağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında ise Yeni Parti'den söz ederken İYİ Parti ismini kullanan Özel, yaptığı gafı fark ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti'nin milyonlarca üyesi olması İYİ Parti'ye ve Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti yerine bazen eski partimize dilimiz gidiyor. Gitmesin diye dikkat ediyoruz. Bu sefer de Müsavat Dervişoğlu Bey'e bir güzellik oldu. Yanlışlıkla söyledim. Üç kere, üç kişi İYİ Parti'ye üye olabilir, gerisi de Yeni Parti'ye üye olsun. Şaka bir yana, Yeni Parti üyeleriyle birlikte güçleniyor ve Yeni Parti yepyeni bir siyaseti müjdeliyor."

Özel'in konuşmasında önce eski partisi CHP'nin adını kullanması, ardından Yeni Parti yerine yanlışlıkla üç kez İYİ Parti demesi dikkat çekti. Özel'in bu gafının ardından "Üç kişi İYİ Parti'ye üye olabilir" şeklindeki sözleri de şaşkınlık oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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