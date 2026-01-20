CHP Genel Başkanı Özel'den sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve provokasyonların kardeşliği bozamayacağını vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır." ifadelerini kullandı.
Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir."