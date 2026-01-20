Haberler

CHP Genel Başkanı Özel'den sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin açıklama Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı ve provokasyonların kardeşliği bozamayacağını vurguladı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mardin'in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
