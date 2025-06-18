Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye Baba Evine Davet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." dedi.

Özel, beraberindeki heyetle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, kabulden dolayı İnce'ye teşekkür etti.

Özel, tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini ve ülke gündemini konuştuklarını, Memleket Partisinin kendileri için bir başka anlamı olduğunu söyledi.

Herkesi baba ocağına davet ettiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir CHP ve baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partililerdir ve sayın Muharrem İnce'dir. Milletvekili olarak ilk geldiğim günden itibaren Sayın Muharrem İnce'yle her zaman birbirini kollayan, birbirine saygılı, çok krizli günlerde parti içinde, parti dışında, birbiri hakkında bir kez kötü bir söz söylememiş, bir ilişkimiz var."

Özel, bir siyasi partinin genel başkanına ve bir siyasi partiye yapılacak davetin o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben sayın Muharrem İnce'ye CHP'nin baba evimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişle ilgili onun anılarından Yalova'dan ya da partimiz baraj altındayken il başkanı olarak nasıl görevler aldığını da bilirim. O günleri de biraz yad ederek Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de ziyaretleri için Özel'e teşekkür etti.

Türkiye ve bölgenin zor günlerden geçtiğini dile getiren İnce, bu zorlu süreçte kişisel hırsları değil, ortak hayalleri ve iyileri düşünmek zorunda olduklarını dile getirdi.

İnce, bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri ortak iyiyi öne çıkartmaları gerektiğine işaret ederek, "Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum sayın Genel Başkan'a. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmede "kurultay temiz" sözlerini yalandığını hatırlatması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"O yalanlamayı Ekrem başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş. Onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan, 'Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi' diyor. Kemal Bey'den de bu konuda bir açıklama gelecek diye Ekrem Bey umuyor. Kemal Bey'e de not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik. Onun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek o ifadeler yönünden o avukat hala partili miymiş ona bakacağız."