Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye Baba Evine Davet

Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye Baba Evine Davet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret ederek, partinin geleneklerine atıfta bulunarak İnce ve arkadaşlarını 'baba evine' davet etti. İnce ise bu ziyareti önemsediğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak." dedi.

Özel, beraberindeki heyetle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

Basına kapalı olarak 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan Özel, kabulden dolayı İnce'ye teşekkür etti.

Özel, tüm siyasi partileri ziyaret ettiklerini ve ülke gündemini konuştuklarını, Memleket Partisinin kendileri için bir başka anlamı olduğunu söyledi.

Herkesi baba ocağına davet ettiklerini vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tapusuna sahip bir CHP ve baba ocağı varsa o baba ocağına en yakın parti, bizim kadar yakın parti Memleket Partililerdir ve sayın Muharrem İnce'dir. Milletvekili olarak ilk geldiğim günden itibaren Sayın Muharrem İnce'yle her zaman birbirini kollayan, birbirine saygılı, çok krizli günlerde parti içinde, parti dışında, birbiri hakkında bir kez kötü bir söz söylememiş, bir ilişkimiz var."

Özel, bir siyasi partinin genel başkanına ve bir siyasi partiye yapılacak davetin o siyasi partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek hassasiyette olması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ben sayın Muharrem İnce'ye CHP'nin baba evimizin en zor günlerinde nasıl görevler aldığını geçmişle ilgili onun anılarından Yalova'dan ya da partimiz baraj altındayken il başkanı olarak nasıl görevler aldığını da bilirim. O günleri de biraz yad ederek Sayın Muharrem İnce'yi ve Memleket Partisindeki arkadaşlarımızı baba evine davet noktasında bir iki cümle de kurdum. Bundan sonraki aşama kendi takdirleri olacak."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce de ziyaretleri için Özel'e teşekkür etti.

Türkiye ve bölgenin zor günlerden geçtiğini dile getiren İnce, bu zorlu süreçte kişisel hırsları değil, ortak hayalleri ve iyileri düşünmek zorunda olduklarını dile getirdi.

İnce, bu zor süreçte kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakıp birliktelikleri ortak iyiyi öne çıkartmaları gerektiğine işaret ederek, "Onun için bu ziyareti çok önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum sayın Genel Başkan'a. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımla, yetkili kurullarımla bir toplantı yapacağım. Onların da görüşlerini dinleyip en kısa sürede Sayın Genel Başkanı ziyaret edeceğim." ifadelerini kullandı.

Bir basın mensubunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının Ekrem İmamoğlu'yla yaptığı görüşmede "kurultay temiz" sözlerini yalandığını hatırlatması üzerine Özel, şöyle konuştu:

"O yalanlamayı Ekrem başkan dün kendi avukat arkadaşlarıyla görüşmüş. Onlar da bu yalanlamayı yalanladı. Ekrem Başkan, 'Bizzat Kemal Bey bana bunu söyledi' diyor. Kemal Bey'den de bu konuda bir açıklama gelecek diye Ekrem Bey umuyor. Kemal Bey'e de not yollamış. O avukat arkadaşın benimle ilgili kullandığı ifadeler büyük bir hadsizlik. Onun dışında benim söyleyecek bir şeyim yok. Bir tek o ifadeler yönünden o avukat hala partili miymiş ona bakacağız."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Politika
Rusya'nın sabrı taşmak üzere! Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı

Putin, savaşın başından beri ilk kez böyle bir ifade kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor

Geçmişte çöpe gidiyordu, şimdi kilosu 3 bin TL'den satılıyor
Kiraza 'Tanesi 10 TL' etiketi yazan pazarcı konuştu: Çarpıtıldı

Kiraza "Tanesi 10 TL" etiketi yazan pazarcıdan çok konuşulacak çıkış
Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Arda Turan detayı var! Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Taraftarın sevgilisiydi! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Güloğlu ailesinde mezuniyet mutluluğu

Gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezuniyet heyecanı yaşadı
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
'Bu gece sürpriz yaşanacak' diyen İran, saldırıya geçti

"Bu gece sürpriz yaşanacak" diyen İran, saldırıya geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.