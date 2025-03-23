Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

ÖZEL'E, YAVAŞ'IN 'PAÇAVRA' ÇIKIŞI SORULDU

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Özel ve Bakırhan'ın ortak basın toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin soru damga vurdu. Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı sorulan Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır." yanıtını verdi.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.