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Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına ilişkin bir soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki DEM Parti heyeti, görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

ÖZEL'E, YAVAŞ'IN 'PAÇAVRA' ÇIKIŞI SORULDU

Ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Özel ve Bakırhan'ın ortak basın toplantısına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ilişkin soru damga vurdu. Yavaş'ın 'paçavra' çıkışı sorulan Özel, "Partinin bu konudaki mesajı genel başkanın ağzından duyduğunuz mesajdır." yanıtını verdi.

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün İmamoğlu'na destek amacıyla Saraçhane'deki İBB merkez yerleşkesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada tartışma yaratan ifadeler kullanmıştı. Yavaş, Şırnak'taki Nevruz kutlamalarını kastederek, "Dün Doğu'da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz" demişti.

Özgür Özel'den, Mansur Yavaş'ın 'paçavra' çıkışına dikkat çeken yanıt
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGenco:

Güvenlik güçlerine asit döktürenler aynı zamanda güvenlik güçlerinden pamuk şekerini de istiyor öyle mi ?

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Ys özgür özel ne kadar yanar döner siniz çekirgeler gibi zıplamaya başladı niz kirli siyasetçiden CHP ye hayır gelmez Atatürk ün askerleri iş başında CHP Kendi içinde temizlemek şart oldu bunu yapacak güçleri vardır inşallah

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Haber YorumlarıDüşünen adam:

Genel Başkanın şimdi gorevi ne oldu

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

ağzını açmış pamuk şeker istiyor

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