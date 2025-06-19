Özgür Özel'den İmamoğlu Avukatının Tutuklanmasına Sert Tepki

Özgür Özel'den İmamoğlu Avukatının Tutuklanmasına Sert Tepki
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasını eleştirerek, 'Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürdüler' dedi. Özel, avukatın savunma hakkının ihlal edildiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile tepki gösterdi. Özel, "Türkiye'yi orta çağ karanlığına götürüp, savunma hakkına saldırdılar. Algıları çökmesin diye avukatın gırtlağına çöken anlayışı milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" notuyla paylaştığı videoda "Bugün 19 Mart Darbesi'nin üçüncü ayı ve üçüncü ayın sonunda bu da oldu. Biraz önce Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı tutukladılar. Normalde sorguya bile alamazlar, Adalet Bakanlığı'nın izni gerekiyor. Bunu hatırlattı, tutuklamaya sevk ettiler ardından tutukladılar. Oysa ki bir avukatın nasıl yargılanacağı açık açık yazıyor. Mehmet Pehlivan savunduğu kişiyi savunduğu için cezaevine koyuyorlar. Onun görevi Ekrem İmamoğlu'nu savunmak. Ne yapmış? Güya itirafçı ifadelerini elde etmeye çalışmış. İtirafçı ifadelerini yandaş kanallar çarşaf çarşaf yayınlarken suç yok ama hangi iftiralara muhatap olduklarını öğrenmeye çalışan Mehmet Pehlivan'ı içeri atıyorlar" dedi.

'BÖYLE KUMPAS MI OLUR'

İddiaları nasıl çürüteceğini bilen avukatın tutuklandığını belirten Özel, "Mehmet Pehlivan olmasaydı, Ekrem İmamoğlu'nun 100 liralık bir arsayı 2 liraya aldığına, 98 liranın rüşvet olduğuna herkesi inandıracaklardı. Mehmet Pehlivan, 98 lira için kredi kullanıldığını, 2 liranın kapora olduğunu ispatlayan avukat. 'İlk kez MASAK yalana bulaştı' dedi. Sonra da 'Yapay zeka hata yapıyor dediler' dedi. MASAK raporunun yüzde 70'inin yalan ve yanlış olduğunu ispatlamıştı. Suçüstü yakalandıklarını, Mehmet Pehlivan'ın son MASAK raporunun foyasını ortaya çıkaracağını öğrendikleri an alıp içeri attılar. Böyle kumpas mı olur? Böyle zulüm mü olur? Bir kişinin avukatını içeri atmak ne demektir? Avukatlık faaliyeti suç olabilir mi? Savunma hakkını yok sayan hakimler, aynı hukuk fakültelerinde okumadınız mı? İnanmak mümkün değil. Kişiyi iyi savunan avukatı, delilleri çökerttiklerini fark ettikleri anda, yaratmaya çalıştıkları algı çökmesin diye, avukatın gırtlağına çöken, onu Silivri'ye tıkan anlayışı bütün milletimize şikayet ediyorum. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Filmlere konu olacak haber! İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...

İnşaat işçileri hazine buldu, 1 adet altın verdikleri arkadaşları...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Olcay Şahan'ın yeni takımı belli oldu

Olcay Şahan yeni takımına 2 yıllık imzayı attı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı

Uyuyan çocuklarını bıçaklayıp kendini ağır yaraladı
Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol

Milli yıldızımızdan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şahane gol
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.