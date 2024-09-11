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Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert tepki: Kazı kazan gibi kazıdık

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Eski Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katıldığı programda kullandığı "Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma" ifadelere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı" dedi.

Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, eğitimin amacının bilgi olmadığını söyledi. Akar, "Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma." ifadelerini kullandı. Akar'ın tepki çeken sözleri gündemdeki yerini koruyor.

Hulusi Akar'a tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı" ifadelerini kullandı. Özel şöyle devam etti: Hulusi Akar'a da bakınca… Kazı kazan var ya, kazı kazan. Biz Hulusi Akar'ı kazı kazan gibi kazıdık. Altından bir siyasal İslamcı çıktı, başka bir şey çıkmadı. Hulusi Akar taaa ilk göreve geldiği, ilk mezun olduğu günlerden son güne kadar bir Siyasal İslamcıdır. Arkadaşlarının deyimi ile 'Su akar, Hulusi Akar'. Ve en sonunda darbe başarılı olsa başa geçecek kişi, başarısız olunca yine bir göreve geldi. Bu da Türkiye'nin talihsizliğidir. Onun için söyleyecek bir başka sözüm yok benim. Ben ona diyeceklerimi yüzüne Meclis Genel Kurulu'nda söyledim zaten.

"EĞİTİMİN AMACI ALLAH KORKUSU VE KULDAN UTANMA"

Hulusi Akar o programda şu ifadeleri kullanmıştı: Eğitimin amacı ne? Eğitim bilgi değil arkadaşlar. Bilgi üniversitede oluyor, meslekte oluyor. Eğitimin amacı bir Allah korkusu, iki kuldan utanma. Eğer biz 4-12 yaş arasındaki çocuklarımıza Allah'tan korkmayı, kuldan utanmayı, vatan sevgisini ve millet sevgisini verirsek, başkaları için iyilik yapmayı öğretirsek ve diğer milli ve manevi değerlerimizi onlara yüklediğimiz takdirde onun üzerine bu çocuk nereye giderse gitsin, dünyanın her yerine gitsin bu çocuktan korkmayın.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Milli Savunma Bakanı Milletvekili Hulusi Akar Özgür Özel AK Parti Politika Kayseri

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Yorumlar (1)

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kazı kazancı

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