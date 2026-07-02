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Özgür Özel'den eski milletvekili Köse'ye başsağlığı ziyareti

Özgür Özel'den eski milletvekili Köse'ye başsağlığı ziyareti
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse'yi ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorum'da babasını kaybeden eski CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve ailesini ziyaret etti. Özel, Köse ailesine başsağlığı ve sabır diledi. Ziyarette Özgür Özel'e CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve vatandaşlar eşlik etti. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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