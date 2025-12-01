Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlere çizik

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Özgür Özel, delegelerin desteğiyle yeniden genel başkan seçildi. Kurultayda ayrıca 80 kişilik Parti Meclisi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ FİRESİZ GEÇTİ

Özel'in açıkladığı 70 kişilik "anahtar liste" delegelerden tam destek aldı. Önceki PM'de yer alan 12 isim liste dışı bırakıldı. Bu isimler arasında Yalçın Görgöz, Ali Haydar Hakverdi, Semra Dinçer ve Baran Bozoğlu gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.

İMAMOĞLU'NA YAKIN İSİMLER LİSTEDE YOK

Liste dışı kalanlar içinde en çok konuşulan isim, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganıyla hafızalara kazınan Berkay Gezgin oldu. Bu durum, parti kulislerinde "Özel–İmamoğlu güç dengesi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Kurultayın ilk gününde yapılan tüzük değişikliğiyle PM üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılması, Özel'in İmamoğlu'na yakın isimlerin etkisini azaltma hamlesi olarak yorumlandı. Buna rağmen tepkilerden çekinildiği için İmamoğlu'na yakın bazı isimlerin listeye alındığı ifade ediliyor. Bunlardan biri, hakkında iddianamelerde yolsuzluk iddiaları geçen Baki Aydöner oldu.

YENİ PM'DE SAĞ KÖKENLİ İSİMLER ÖNE ÇIKTI

Özgür Özel'in PM listesinde 32 yeni isim yer aldı. Bu isimler arasında dikkati çekenler:

DEVA Partisi'nden ayrılan Evrim Rızvanoğlu

Eski İYİ Partili Bahadır Erdem

Eski Demokrat Partili Salih Uzun

Eski Gelecek Partililer Serkan Özcan ve Kerim Rota

Bu tercihler, parti içinde "CHP sağa kaydı" değerlendirmelerine yol açtı.

EN ÇOK OYU ALAN İSİMLER

Son iki yılda dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in PM için hazırladığı anahtar liste de delegeden onay aldı. Özel'in YDK ve Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listeleri de firesiz seçildi. PM seçiminde en çok oy alan isimler CHP'nin 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu, vergi uzmanı Ozan Bingöl ve CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP MYK üyeleri Gamze Taşçıer ve Deniz Yavuzyılmaz oldu.

PARTİ MECLİSİ

Polat Şaroğlu, Ozan Bingöl, Ali Gökçek, Gamze Taşcıer, Deniz Yavuzyılmaz, Yankı Bağcıoğlu, Namık Tan, Baran Seyhan, Mahir Yüksel, Canan Taşer, Deniz Yücel, Mehmet Necati Yağcı, Erhan Adem, Saniye Barut, Cavit Arı, Yalçın Karatepe, Süreyya Öneş Derici, Ozan Işık, Evrim Rızvanoğlu, Cansel Çiftçi, Ozan Varal, Zeynel Emre, Berk Kılıç, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Emre Yılmaz, Murat Bakan, Ednan Arslan, Mahmut Tanal, Ali Abbas Ertürk, Kübra Gökdemir, Selin Sayek Böke, Bihlun Tamaylıgil, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Hikmet Erbilgin, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Turgay Özcan, Nazan Güneysu, Barış Övgün, Asiye Ergül, Nihat Dağ, Bedirhan Berk Doğru, Uygar Parçal, İsmail Atakan Ünver, Elif Leyla Gümüş, Ulaş Karasu, Gülşah Deniz Atalar, Mehmet Salih Uzun, Burhanettin Bulut, Bahattin Bahadır Erdem, Melisa Uğraş, Ecevit Keleş, Baki Aydöner, İlhan Cihaner, Sinem Kırçiçek, Suat Özçağdaş, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Önder Kurnaz, Engin Özkoç, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Sercan Çığgın, Burcu Mazıcıoğlu, Sevgi Kılıç, Volkan Memduh Gültekin, Aylin Nazlıaka.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU

Aliye Timisi Ersever, Ayça Akpek Şenay, Yasemin Reçber, Erbil Aydınlık, Deniz Çakır, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı, Erdoğan Kılıç, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Ali Narin.

BİLİM KÜLTÜR SANAT PLATFORMU

Şule Özsoy Boyunsuz, Oya Ünlü Kızıl, Emine Uçak Erdoğan, Kerim Rota, Güldem Atabay, Murat Arslan, Ömer Kaya Türkmen, Serkan Özcan, Tolga Sağ, Emre Kartaloğlu.