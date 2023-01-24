Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Kamu adına soru soran gazetecilere fiziksel müdahalede bulunulmasını kınıyoruz

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmanın bitiminde bir gazetecinin eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili yönelttiği soruya "İşine bak, hadi" diyerek karşılık verdi. Bahçeli'nin bu hareketine CHP milletvekili Özgür Özel'den yanıt geldi. Özel, "Gazeteciler istediğiniz soruları soran kişiler değildir. Kamu adına soru soran gazetecilere, tahammül edilememesini, sözle azarlanmasını ve korumalar vasıtasıyla fiziksel müdahalede bulunulmasını kınıyoruz." dedi

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında yaptığı konuşma sonrası TBMM koridorundan geçerken gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

"İŞİNE BAK"

Seçimlere ilişkin soruları yanıtlayıp yürümeye devam eden Bahçeli'ye o anda eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi soruldu. MHP lideri bu sözler üzerine "Hadi işine bak, hadi" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin yanındaki isimlerin ise gazetecilerin tuttuğu mikrofonları sert bir şekilde itmesi dikkat çekti.

"FİZİKSEK MÜDAHALEYİ KINIYORUZ"

Bu görüntülere Özel'den tepki geldi. Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteciler istediğiniz soruları soran kişiler değildir. Kamu adına soru soran gazetecilere, tahammül edilememesini, sözle azarlanmasını ve korumalar vasıtasıyla fiziksel müdahalede bulunulmasını kınıyoruz." dedi.