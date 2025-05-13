Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararını duyurmasının ardından sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

MECLİS'İ İŞARET ETTİ

İlker Karagöz ile Çalar Saat programında konuşan Özel, "Bizim bugün söylediğimiz şu; hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım, bunun için yer Meclistir. Komisyon kurulmalı, bu komisyon yasal düzenlemeleri yapmalı. Toplumsal mutabakat aranacaksa o Meclis'te kurulacak masaya komisyonlara mutlaka başka şehit aileleri bu süreçten zarar görmüşlerin katılıp bu insanların olurunun alınması lazım" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satırbaşları;

"Demiştim ki 'şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamamız lazım.' Sırrı Süreyya Önder de 'Bazen şehidin anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür gün diğer çocuğu yaşadığı zaman o senin gözünün içine bakar gelir sarılır' demişti. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bundan bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış hesap şu; iktidar medyasında kendince bir bayram havası var, meseleyi kendilerince meselenin kahramanları var. Kardeşim bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder ama algı operasyonlarıyla yanlış yapılmasın. Elbette ki bundan önce müzakereler yapılmıştır bundan daha normal bir şey yok ama bugün silahların bırakılacağı ilan edildiği ilk günden ilk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış...

Bizim çizdiğimiz çerçeve bu meclis başkanının inisiyatif alması doğru olur mutlaka bir hazırlık komisyonu davet edilerek, herkesin sandalyesi olsun görüşleri alınmalı. Bizim 10 kişilik bir komisyonumuz var. Ben Sırrı Bey sorduğumda 'Gizli bir anlaşma bir anayasa pazarlığı bize soracağınıza küfredin' demişti. Rahmetlinin net bir kefaletinin olduğu yerde bir şey söyleyemem ama varsa biz orada olmayız.

BAHÇELİ İÇİN AĞIR SÖZLER

Biz diyoruz ki mevcut anayasaya uymayanla anayasa yapılmaz. İkincisi efendim bir yerlerde karar verilmiş derin devlet varmış düğmeye basmışlar, devlet bey ne derse devlet onu yaparmış falan. ben bu kadar inorganik bir siyasetçinin parçası değilim. Ben kimsenin düğmeye basmasıyla 180 derece yön değiştirecek bir siyasetçi değilim. Onu yapmak yerine siyaseti bırakırım, onu yapmak yerine her şeyden vazgeçerim ama doğru bildiğimden vazgeçmem. Biz kumanda edilen, bir düğmeye basmakla 180 derece dönen siyasetçilerden değiliz. Bugün Devlet Bahçeli öyle bir siyasetçidir.

"BU BİLDİRİNİN İKİ MUHATABI VAR"

Dünkü açıklamamızda da Lozan'a nasıl bir önem atfettiğimizi hatırlattık. Ancak benden kimse 45 yıl boyunca terör yapmış biz tapu senedimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinin 45 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında terör eylemleri yapmış olan askerini hedef almış olan bir terör örgütünün bildirisine muhatap olacak ben kendimi kılacak değilim. Bu bildirinin iki muhatabı var; Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan. O bildiri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın onayı olmaksızın açıklanabilecek bir bildiri değil, kelimeleri müzakere ediyorlar. O kongrenin bittiği günden itibaren…

Kelime kelime müzakere edilen süreçte Türkiye Cumhuriyeti ile soykırım yan yana getirilebiliyorsa Lozan'a laf edilebiliyorsa bunu muhataplık içinde olanlar yanıtlayacak. Biz o tabu senedini Lozan'dan söke söke almış partiyiz. Şimdi o tapu senedini kendilerine emanet hükümet ellerindeyken terör örgütüyle yaptıkları görüşme sonunda metne bunun girmesine ses çıkarmayanlara sorulsun. Millet o açıklamayı Abdullah Öcalan'ın kurduğu ve kongresini yapan o açıklamayı devletin satır satır bildiğini, o bilmeden ilan edilmeyeceğini bu millet biliyor. O açıklamanın altında Abdullah Öcalan'ın parafı varsa Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın imzası var.

"BİZE RAĞMEN ANAYASA SÜRECİ İŞLETEMEZLER"

Bundan sonra yeni bir anayasa süreci işletemezler. Cumhuriyet Halk Partisi tutumunu çok net olarak ortaya koyuyor. Bize rağmen burada bir anayasa süreci işletemezler. Biz buradayız hem barışın güvencesiyiz hem Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün güvencesiyiz. Öyle geçtiğimizde de kendi kendilerine bir sabah kalkıp bir darbe planladılar. O darbeyi ne kadar püskürttüysek yarın CHP'ye rağmen bu ülkeye kafa tutan bir iş yapmaya kalktıklarında, o gün darbeye kalktıklarında kendinden çok emin olanlar, böyle bir şey yapmaya kalktıklarında Cumhuriyet Halk Partisi ve bu milletin gücünü bambaşka bir yerden tadarlar. O ayrı bir şey. Akıllarını başlarına toplasınlar. Terörü sonlandıracaksak hep birlikte Meclis zemininde oturup tartışarak yasal düzenlemelerle, bir kişinin değil Türkiye'de herkes için demokrasi, özgürlük, adil yargılanma hakkını savunarak şeffaflık içinde bu işi götüreceksek götürürüz. Biz bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün teminatıyız. Bizim olmadığımız yerde, gizli pazarlıkların alverlerin sağlıklı bir süreç işlemez. Herkes aklını başına alacak!"