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Özgür Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Tek hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu ve "Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil. Benim meselem kişisel değil. CHP'de İmamoğlu, Yavaş veya bir başkası kendi için hayal kurmuyor, parti için hayal kuruyoruz." dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Özgür Özel liderliğinde sandıktan Türkiye'nin 1'nci partisi olarak çıkan CHP,arkasına aldığı rüzgarı kaçırmak istemiyor. CHP'nin sıradaki hedefi ise Cumhurbaşkanlığı seçim yarışını kazanan parti olmak. Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı sorusuna net bir cevap vererek, "Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil" ifadelerini kullandı.

"SAĞ AÇIK MANSUR YAVAŞ, SOL AÇIK EKREM İMAMOĞLU"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, tv100 Özel Röportaj'da Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde Kübra Par, Gürkan Hacır ve Betül Araz'ın sorularını yanıtladı. Özel'in daha önce bir yayında söylediği "Teknik direktör olarak şimdi takımda benim bir sağ açığım var, bir sol açığım var. Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu. Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin." sözleri programda masaya yatırıldı.

"ADAY KONUSUNDA ISRAR ETMEYECEĞİM"

Par'ın "Muhalefet tabanında "İmamoğlu ya da Yavaş'la kazanabilirdik ama Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar etti, kazanamadık. Acaba Özgür Özel'de böyle yapar mı?" endişesi var" sözleri üzerine Özel "Israr etmeyeceğim. Grubumda da söyledim. Partiyi iktidar yapmak istiyorum. Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil. Benim meselem kişisel değil. CHP'de İmamoğlu, Yavaş veya bir başkası kendi için hayal kurmuyor, parti için hayal kuruyoruz." dedi.

"KANUNİ BİR HATA YAPMAK İSTEMİYORUM"

Özel, Kübra Par'ın "Gökçe Gökçen 'Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyeceğinizi yazmak istiyoruz, hatta bunun yöntem olarak üyelere sorulmasını teklif edeceğiz dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı, Özgür Özel mi olacak gibi tartışmaların önüne şimdiden geçmek istiyoruz' dedi, siz de bu yöntemi destekliyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Özel "Burada önce bir kanuni hata yapmamak lazım. Kanunumuz diyor ki cumhurbaşkanı adayı parti gruplarınca belirlenir. O yüzden nihai aday CHP grubunda oylanacak ama siz parti tüzüğüne gruba cumhurbaşkanı adayı önerme yöntemi tarif edebilirsiniz. Ona da tüm üyelerin katılımı diyebilirsiniz. Onu da tüzükte doğru tarif ederseniz böyle bir yöntemi aday adayı belirleme şeklinde yapabilirsiniz. CHP üyelerinin tamamı bir aday seçince parti grubu onu gösterir. Kanuni bir hata yapmak istemiyorum." yanıtını verdi

"CHP'DE GOLÜ KİM ATACAK?"

Araz'ın "Adaylık noktasında "Maçın son dakikasında bir penaltı kazanıldığında teknik direktör bırakın ben atacağım demez" ifadesini kullandınız. Başka yaptığınız açıklamada "Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu yarın bakarsınız orta sahadan çok kabiliyetli birisi gelir. Bambaşka şeyler oldur" dediniz. Bir grup toplantınızda da "Kendi adaylığımı dayatmayacağım" dediniz." sorusu üzerine Özel "Benim bir tane niyetim var. Cumhuriyetin 2. Yüzyılının ilk genel seçimlerinde Atatürk'ün partisini iktidar yapmak." dedi.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ VAR DİYE KİMSE ADAY OLMAYACAĞIM DEMESİN"

Hacır'ın "Türkiye'de bu oyu alan hiç kimsenin "Ben aday değilim, aday olmak istemiyorum" cevabı gazetecileri ikna etmez. Rekor bir oy almışsınız. Bütün gazeteciler 3 aday var diyor." sorusu üzerine Özel "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun toplumsal karşılığını kimse göz ardı etmesin. İmamoğlu ve Yavaş var diye kimse aday olmayacağım demesin. O İkisi var diye bu partide hiç kimse bazı adaylıklar, mevkiler bana kapalı diye düşünmesin. Ben bu beklentiyi de yönetmek durumundayım." dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Özgür Özel Politika Haberler

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Yorumlar (8)

Kenan Star:

dünyanın en doğru siyasetinide yapsan sana oy vermiycez:))

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Sezgin Sezgin:

Senin vermen önemli değil çoğunluk verecek

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meko:

Yinede iyi düşün öyle karar ver,karbonhidratlı yiyecekleri kesersen daha sağlıklı karar verirsin:))

yanıt17
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Borç Yiyenin Oğlu:

Kenan, yorumunu beğenen, beğenmeyenin yarısı. Aynı şekilde karşıt görüşlü Sezgin'de de durum aynı. Bu çok sevindirici. Demek ki insanların çoğunluğu bu ikili siyasetten bıktı.

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Özcan Özcan:

orda bir koyun var uzakta

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Mehmet Kör:

yav he he

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Asil Türk:

Rüyanda görürsün

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Hamit Gündoğdu:

Zamanı gelince milletin takdiri net olarak belli olacak.. bu sizde olabilirsiniz ama olmayabilirsiniz de...işte o zaman geçmişten ders çıkartarak inatçı ve dayatmaci bir tavır sergilememeniz gerekiyor sn. Özgür Özel bey..

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