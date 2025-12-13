Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

İlke TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptığı sırada 'yolsuzluk' davasından tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tebessüm ettiren bir gafa imza attı.

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİ EKREM ERDOĞAN"

Özel, "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" ifadesini kullandı. Yaptığı hatayı saniyeler içinde fark eden CHP lideri Özel durumu, "Ee, Ekrem İmamoğlu" diyerek düzeltmeye çalıştı. CHP liderinin bu anlık dil sürçmesi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.