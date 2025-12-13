Haberler

Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan bahsederken dili sürçtü. Özel, İmamoğlu için yanlışlıkla "Ekrem Erdoğan" ifadesini kullandı.

İlke TV'de gündeme ilişkin soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama yaptığı sırada 'yolsuzluk' davasından tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla ilgili tebessüm ettiren bir gafa imza attı.

"BİZİM ADAYIMIZ BELLİ EKREM ERDOĞAN"

Özel, "Bizim adayımız belli, Ekrem Erdoğan" ifadesini kullandı. Yaptığı hatayı saniyeler içinde fark eden CHP lideri Özel durumu, "Ee, Ekrem İmamoğlu" diyerek düzeltmeye çalıştı. CHP liderinin bu anlık dil sürçmesi, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıFAHRİ MÜFETTİŞ:

ORTAYA KARIŞIK, İYİ FİKİR, SENDEN BÖYLE ŞEYLER BEKLENİR ÖZGÜR, BİLİNÇ ALTIN ERDOĞAN DİYOR, DİLİN EKREM DİYOR....!!!!!

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPoyraz:

gizli Tayyib hayranlığı

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMuratklctr:

Erdoğan'ı indirecekler, ülkeyi kurtaracaklar öyle mi. Bunlar iktidar olmayı zaten istemiyorlar.Dillerinde farklı kalplerinde farklı dışarı daha farklı. Seçim zamanı gelince Yine Erdoğan için nasıl çalışacaklar göreceğiz..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaberler.com .:

???? Tayyip İmamoğlu na rakip

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Babası tayyip olabilir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

title