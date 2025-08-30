Özgür Özel'den Atatürk fotoğrafı tepkisi! Ali Yerlikaya'ya seslendi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenerek Emniyet Genel Müdürlüğü'nün30 Ağustos paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının silinmesine tepki gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının silinmesine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.

"ATATÜRK'ÜN FOTOĞRAFINI SİLENLERİ MİLLET KALBİNDEN SİLMİŞTİR"

Özel yaptığı açıklamada "Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını silenleri millet kalbinden silmiştir" ifadelerini kullanırken; "O fotoğrafı öyle paylaşan beyler o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını, üzerlerindeki üniformaların, işgal ettikleri bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller.

Bu ülkenin yüzde 95'in üzerinde insanı Atatürk'e saygı, hürmet ve derin bir sevgi duyuyor. Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk'ün fotoğrafını silenleri millet kalbinden silmiştir." sözlerini sarf etti.

ALİ YERLİKAYA'YA SESLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya da seslenen Özgür Özel, "Bu aziz millet dönecek ve 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını özenle silen, Ali Yerlikaya'nın bakan olduğu, onu atayan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı mı dursun yoksa Atatürk'ü aklından bir dakika çıkarmayan parti mi iktidar olsun?' diyecek.

Önümüzdeki seçim Atatürk'ü montajla silenlerle Atatürk'ü her saniye arasında hissedenler arasındadır. Ali Yerlikaya böyle bilsin" ifadelerini kullandı.