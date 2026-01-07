Özgür Özel'den 5 il ve ilçede 'seçimler yenilensin' çağrısı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beykoz ilçesi oldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 5 İL VE İLÇEDE 'SEÇİMLER YENİLENSİN' ÇAĞRISI

Miting alanında toplanan kalabalığa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bazı il ve ilçelerde seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulundu. Özel, "Aydın'da, Gaziosmapaşa'da, Bayrampaşa'da, Beykoz'da, Söke'de yargı oyunlarıyla belediyelerimizi elimizden aldığını sanıyorsun. Cesaretin varsa buralarda sandığı koyalım, kararı millet versin" diye konuştu.

"VAR MISINIZ KARŞIMIZA ÇIKMAYA?"

Özel'in açıklamalarından konuya ilişkin bölüm şu şekilde: "Buradan AK Partililere sesleniyorum ve Recep Tayyip Erdoğan'a bir çağrıda bulunuyorum: Eğer patron milletse, esas karar verici milletse onlar asil biz vekilsek gelin, birlikte oy verelim. Belediye meclisini birlikte istifa ettirelim. Kendinize güveniyorsanız Beykoz'un önünde bir kez daha kantara çıkalım. Seçimleri yenileyelim. Var mısınız karşımıza çıkmaya? Ey Tayyip Erdoğan, sana sesleniyorum: Aydın Büyükşehir'de, Beykoz'da, Bayrampaşa'da, Gaziosmanpaşa'da, Aydın Söke'de seçilmiş belediyelerimizin sadece kimini tehdit edip korkutarak, kimini 'Arkadaşını sat, seni belediyede başkan yapayım' diyerek yargı oyunlarıyla elimizden aldığını sanıyorsun. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum: Cesaretin varsa Aydın'da, Beykoz'da Bayrampaşa'da ve Gaziosmanpaşa'da sandığı koyalım, kararı millet versin. Var mısın? Hodri meydan, Tayyip Bey neden korkuyorsun? Kapkaççılar, aldı kaçtıcılar, siyasi kalpazanlar, siyasi yan kesiciler belediye yönetemez. Millet kimi derse belediyeyi o yönetir. Sizi gidi siyasi yankesiciler sizi. Elinizi Beykozlu'nun cebinden, çantasının içinden çekin. İradesini çalmaya kalkanın elini Beykozlular kıracak. Sayın Erdoğan'a söylüyorum, AK Parti İl Başkanı'na, Beykoz İlçe Başkanı'na söylüyorum: Siz o Aydınlı topuklu efenin adaşını çıkarın, aday gösterin. Benim adayım da Alaattin Köseler. Hodri meydan. Biz varız, meydanlardayız."