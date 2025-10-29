Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutlamak Üzere Eski Liderleri Aradı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eski CHP ve SHP Genel Başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.
Özgür Özel, Sezer'in ve eski genel başkanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sağlık dileklerini iletti.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika