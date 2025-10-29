Haberler

Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı'nı Kutlamak Üzere Eski Liderleri Aradı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile eski CHP ve SHP Genel Başkanlarını telefonla arayarak bayramlarını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile partisinin önceki genel başkanlarını arayarak kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı telefonla aradı.

Özgür Özel, Sezer'in ve eski genel başkanların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sağlık dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
