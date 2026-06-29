CHP Grup Başkanı Özel, İzmir'de partililerle bir araya geldi

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İzmir'de partililerle buluştu.

İlçelerdeki programının ardından kent merkezine gelen Özel, Gündoğdu Meydanı'nda partililer tarafından karşılandı, yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Burada üzerinde CHP logosu, Özel'in ismi ve fotoğrafı, "İrademize, liderimize, partimize sahip çıkıyoruz" yazısı bulunan otobüsün üzerinden partililere hitap eden Özgür Özel, iktidar yürüyüşlerinin engellenemeyeceğini söyledi.

Özel, yerel seçimlerde elde edilen başarıların devam edeceğini ifade ederek, kaybetmeye değil kazanmaya talip olduklarını belirtti.

Parti içi tartışmalara ve İzmir İl Başkanlığı'ndaki gelişmelere değinen Özel, "Dedim ki uçağa gitmeden 'Bu butlancıların işgal ettiği binadan sonra seçilmiş il başkanımız (CHP yönetimi tarafından görevden alınan Çağatay Güç ), seçilmiş il başkanlığı binasını tuttu burada, o binaya çay içmeye gideceğim.' O yüzden burada İzmir'den bütün Türkiye'ye sesleniyorum, butlancılar bir elin parmağı kadar kişiyle seyahat ve ziyaret yaparken biz çay içmeye ve on binlerle geliyoruz." diye konuştu.

Özel, yeni bir siyasette ve yeni bir yolda olduklarını vurgulayarak, bu mücadelenin gençlerin, işçilerin, emeklilerin, kadınların ve erkeklerin katılımıyla Türkiye'nin yeni iktidar yürüyüşü olduğunu ifade etti.

Özgür Özel, konuşmasının ardından "seçilmiş il başkanı" olarak nitelediği Çağatay Güç'ün siyasi çalışmalarını yürüteceği binayı ziyaret etti.