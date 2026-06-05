Özgür Özel: 'Ne bölünmenin, ne kavganın peşindeyiz'

CHP'li Özgür Özel, "Ayrılık, gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin, ne kavganın peşindeyiz. Bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz" dedi.

Amasya'da partilileriyle buluşan Özel, kalabalığa seslenerek, "Gerekirse baş vereceğim. Ama boyun eğmeyeceğim. Şunu bilin. Sizin bir kez daha bir seçim akşamında bir kez daha kahrolmanıza, üzülmenize, ağlamanıza izin vermeyeceğim. Bunun için ne gerekiyorsa onu yapacağım. Ne bedel ödenecekse, ne mücadele verilecekse bunların hepsini göze aldım" diye konuştu.

Özel, "Ayrılık, gayrılık içinde değiliz. Asla ne bölünmenin, ne kavganın peşindeyiz. Ama bencilliğin, koltuk hevesinin peşinde değil, hepimizin özlediği iktidarın peşindeyiz. Ekrem başkanda bizimdir. Mansur başkan da bizim" şeklinde konuştu.

Künç köprü yakınlarında çok sayıda partilinin katıldığı buluşmada parti yöneticileri de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı