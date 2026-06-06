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Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi

Ankara'da 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi
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Ankara Etimesgut'ta karısıyla tartışan bir baba, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Polis ve özel harekat ekiplerinin müdahalesiyle çocuk kurtarıldı, baba etkisiz hale getirilerek hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde 3 yaşındaki kızını rehin alan baba etkisiz hale getirildi, çocuk kurtarıldı.

Olay, Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi 2022'inci Cadde'deki bir apartmanda meydana geldi. Karısıyla tartışan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin aldı. Evin penceresinden babanın elindeki bıçakla birlikte çocuğu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, kızını rehin şüpheliyi eyleminden vaz geçmesi için ikna etmeye çalıştı. İkna olmayan baba, özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şüpheli, hastaneye kaldırılırken, 3 yaşındaki çocuk kurtarılarak gözlem altına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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