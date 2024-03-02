Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz

CHP lideri Özgür Özel, Manisa'da yaptığı konuşmasında "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere artık günler kalırken, siyasi partiler de sahadaki çalışmaları hızlandırdı. Bu doğrultuda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

ÖZEL: BEDELLİ ASKERLİĞE KAÇANLARDAN OY İSTEMİYORUZ

Burada yaptığı konuşmada Özel, bedelli askerlik yapanlarla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

ESKİ PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEM OLDU

Öte yandan bu konuşmanın ardından Özgür Özel'in 2018 yılında attığı "Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz" tweeti yeniden gündem oldu.