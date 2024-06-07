Özgür Özel: Anketlerde oyumuz yüzde 35

31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin belediye kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerine devam eden CHP lideri Özel, Adana'ya giderek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret ettikten sonra, belediye binası önünde halka hitap etti.

"BÜYÜK BİR ZAFER ELDE ETTİK DEMİYORUZ"

Konuşmasında "Büyük bir zafer elde ettik demiyoruz. Diyoruz ki, büyük bir görev üstlendik çünkü kazandığımız seçim, CHP'yi 47 sonra birinci parti yapan ama belediye başkanlarının cebine birer altın anahtar koyan seçimdir." diyen Özel, şöyle devam etti: "Bu altın anahtar ne Adana'nın altın anahtarıdır, ne büyükşehir belediyesinin kapısının anahtarıdır, ne kasasının anahtarıdır. Bu belediyeler doğru, adil yönetildikten sonra o anahtarın adı Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında ikinci yüzyıla taşıyacak anahtardır. Hepimiz görevimizin bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

BUĞDAY FİYATINA TEPKİ: YAZIKLAR OLSUN

Türkiye tarımının en önemli bölgelerinden birisi olan Çukurova'yı işaret eden Özel, açıklanan buğday fiyatlarına şu sözlerle tepki gösterdi: "Türkiye'deki mısırın neredeyse yarısının üretildiği Çukurova, Türkiye'deki buğdayın yüzde 15'ini üreten Çukurova'da dün hububat fiyatı açıklandı. Açıklanan fiyata bir bakın, açıklayana bir bakın. Orada da fiyatı Twitter'dan açıkladılar. Burada da fiyat iyiyse Cumhurbaşkanı, normalse bakan, kötüyse birini bulup açıklatıyorlar ama dünkü buğday fiyatını açıklayacak adam insan içine çıkamaz, yazıklar olsun. Tweet atıp açıklıyorlar.

BİRİSİNİN DEDİĞİ GİBİ "AL ANANI DA GİT" DEMEYECEĞİZ

Geçen sene buğdayın alım fiyatı 8 lira 25 kuruş, bu sene -inanılır gibi değil- 9 lira 25 kuruş. Geçen seneden bugüne TÜİK'in hesabıyla enflasyon yüzde 80 diyor. Ama git sor mazot, gübre, ilaç kaç kat arttı ama enflasyon yüzde 100'ün üstündeyken, bütün giderler iki katını aşmışken yüzde 12 zam vererek 8,25'lik buğdayı 9,25'e satacaksın demek; 11 lira maliyeti olan buğdayı 9 liraya almak. Yani 'Sen bir sene çalıştın ama karşılığında maliyetini bile kurtaramadın' demek vicdansızlıktır. Çukurova'daki işçi, çiftçiye ve Türkiye'nin dört bir yanına saygısızlıktır. Bu fiyata direneceğiz, isyan edeceğiz. Çiftçiye sahip çıkacağız ve birisinin dediği gibi 'Al ananı da git' demeyecek, birisinin dediği gibi 'Çiftçi milletin efendisidir' diyeceğiz."

"GAZİ'NİN PARTİSİ BİRİNCİ OLDU"

Son yapılan seçim anketleriyle ilgili de konuşan Özel, oy oranlarının yüzde 35'i gördüğünü belirterek şöyle konuştu: "Yerel seçim yerel seçimde kalmadı. Devam etti. Daha bugün ortaya çıkan anketlerde, hangi firma olursa olsun, iktidara yakın ya da uzak... Hiçbirisinde partimizin oyu yüzde 30'un altında değil, 33, 34, 35 ölçüyorlar. Hiçbirinde seçim akşamına göre rakibimizle aramızda fark yok. Hepsi ölçüyor, fark açılıyor. Gazi'nin partisi birinci parti oldu, burada duruyor. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor."