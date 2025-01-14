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Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

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İktidarın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı gözaltına aldırarak ülke gerçeklerinin konuşulmaması için suni gündem yarattığı iddiasında bulunan CHP lideri Özel partisinin grup toplantısında Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Özel kürsüden gösterdiği söz konusu belgeleri MHP lideri Bahçeli'ye de yollayacağını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın dün sabah saatlerinde "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasına tepki gösteren Özel dikkat çeken bir iddiada bulundu.

"SUNİ GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

İktidarın Rıza Akpolat'ın gözaltına alındığı operasyonla ülke gerçeklerinin konuşulmaması adına suni gündem yaratma çabası içinde olduğunu belirten Özel, gerçekleri konuşmaya devam edeceğini söyledi.

SALONDA "KIRMIZI KART" DAĞITILDI

Toplantı öncesi "kırmızı kart" dağıtılan salonda konuşan Özel, "Biz Beşiktaş operasyonuyla 'Acaba bu zamların, geçim sıkıntısının üstünü örtebilir miyiz? CHP'yi istediğimiz gündeme çekip, vatandaşa ettiğimiz eziyetin az konuşulmasını sağlayabilir miyiz?' dediler" ifadelerini kullandı.

Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

"AK PARTİ'NİN FİYONKLUSU YURTDIŞINA KAÇTI"

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını da gündeme getiren Özel, "66 ülkede faaliyet gösteren Bakan Ersoy'un bizzat başkanı olduğu vakıf var. Yolsuzluk iddiaları gündeme çıktı. Suç duyurusundan önce vakfın başkanı kaçtı. Şeref Ateş, AK Parti'nin fiyonklusu yurtdışına kaçtı. Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş, Mhp'li Abdullah Kutalmış Yalçın istifa edip kaçtılar. Kimse bakanın eşinin, Semih Yalçın'ın oğlunu konuşmuyor" dedi.

"BELGEYİ BAHÇELİ'YE YOLLAYACAĞIM"

Özel, partisinin grup toplantısına getirdiği belgeleri MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yollayacağını söyledi.

Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

CHP'nin başına İmamoğlu geçmeli, kuklaları dinlemekten, verdiğimiz oyların ziyan edilmesinden bıktık. Sana kırmızı kart gösteriyorum saray kuklası Ö. Özel.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Geldiğin günden beri düzgün bir muhalefet olamadın, halk senden umutluydu fakat Erdoğan'ın sikletinde değilmişsin, seni takan yok artık ! hepiniz koltuğunuz ve menfaatiniz için göstermelik şovlar yapıyorsunuz !!

Yorum Beğen124
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Haber Yorumlarımehmet vezir can:

özgür beyciğim hemen kırmızı kaart gösterrrrr bekleme yapma

Yorum Beğen106
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Haber YorumlarıEvvab:

senin il başkanın bile Beşiktaş belediye başkanının arkasında durmuyor. bu günlerin gelecrğini zaten biz biliyorduk diyor. sen kime ne anlatıyorsun.

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Haber YorumlarıKim kimse:

Akp nin yaptığı hiç birşey inandırıcı değil artık. Biz halkın türkiyede tek istediği terörle müzakere değil söz verildiği gibi bitirilmesi şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak sözü verildi bizde inandık oy verdik.

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Zavallı

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Haber YorumlarıSMMM:

ÜLKEYİ DOLANDIRIYORLAR BİRİ AİLE BAKANININ EŞİ ÜLKE BİTTİ

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Haber YorumlarıFerhat null:

vakıfları kapatılsın ekonomik kriz ortadan kalkar herkes ihya olur

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Haber YorumlarıFLOZOF:

Devleti zarara uğratan kim varsa kendisi karşılamalı... Bu halk paralarını size emanet ediyor Zarar edin diye vermiyor MASLAK gibi kurum var Birde Devlet dairesini zarara uğratanlardan tanzim kurumu kurulmalı.. Bu belediye den devlet daireleri kurum ve kuruluşların tamamını denetlemelidir.

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Haber YorumlarıFatih Yilmaz:

Minare artık kılıfa sığmıyor

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