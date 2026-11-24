Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna üye vermeyeceklerini anımsatarak, "Herkes bilsin ki doğru yerde durduk, durmaya devam ediyoruz. Biz barışın yolundan dönmedik ama onlar demokrasiye geri dönme sözlerinden döndüler." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) hakkındaki iddialara ve şikayetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, iktidarı eleştirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlendiğini anımsatan Özel, organizasyon için 25 milyar lira harcandığını iddia etti. Özel, "Büyük fırsat, iyi organizasyon, iyi ev sahipliği, güçlü kararlar, iyi anılan Türkiye... Maalesef bu beklentilerin hepsi hem organizasyon hem sonuç bildirimi boyutuyla bir fiyaskoya dönüştü." diye konuştu.

COP31'in bir mutabakat sağlanamadan sona erdiğini ileri süren Özel, 2009'dan beri ilk kez bir zirveden ortak karar çıkmadığını, dünya basınının da zirveyi "tarihin en kötüsü" şeklinde not ettiğini söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özel, şöyle konuştu:

"Bu önemli zirvenin sorumluluğunu uluslararası müzakere tecrübesi olmayan liyakatsiz bir ekip kendi kendine üstlendi. Tecrübeli devlet kadroları sürecin dışında bırakıldı. Toplantı, bir göz boyama ve Türkiye içine bir PR faaliyeti olarak tasarlandı. Dışişleri Bakanlığının birikimli, liyakatli kadrolarının böyle bir konferansın öncesinde ve sırasında yapabilecekleri diplomatik katkılar hiç görülmedi. Yaklaşan tehlike ile ilgili uyarılar hiç duyulmadı. Burunlarının dikine gittiler. Sonra paldır küldür iki gün uzatıp, ortak bir karar alamayıp, gerginlik içinde profesyonelleri azarlayıp, misafirlerin sözünü kesip, kameralara sırtını döne döne özür dilemeye çalışmalar başladı. Dünyanın önüne koydukları mutabakat taslağında iklim krizinin en önemli sebeplerinden fosil yakıtların adı bile geçmedi. Bütün sorun buradan çıktı."

"Barışın yolundan dönmedik onlar demokrasiye dönme sözlerinden döndüler"

"Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, sürecin ilk başından itibaren "Bu işte Meclis odaklı olmalıdır, bir komisyon kurulmalıdır" dediklerini söyledi.

Silahların susması için TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuna imza attıklarını ve sonuna kadar imzalarının arkasında durduklarını anlatan Özel, raporun 7'nci kısmında yer alan "Demokratikleşme ile ilgili öneriler" bölümündeki maddelere de herkesin imzasını attığını aktardı.

Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna üye vermeyeceklerine ilişkin sözlerine işaret eden Özel, şunları kaydetti:

"Biz tarihin doğru tarafında durduk, tarafını unutanlara hatırlatıyoruz. İlk sözüm tüm iyi niyetli insanlara, siyasetçi dostlara: Biz ilk günden beri takip ettiğiniz samimi, cesaretli, kimseyi kandırmayan, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan, kimseyi de üzmeyecek samimi bir çizgide duruyoruz. Tüm bunlara yapmış olan bizlere 'Barışa karşı mısınız?' diye soran varsa, sizin de canınız sağ olsun. Ama herkes bilsin ki doğru yerde durduk, durmaya devam ediyoruz. Biz barışın yolundan dönmedik ama onlar demokrasiye geri dönme sözlerinden döndüler. Bunu tarih önünde kayda geçiyoruz. Demokrasi olmadan, adalet olmadan, hak ve özgürlükleri kısıtlayarak bu ülkenin başına gelecek şey barış olamaz, hüsran, felaket olur."

"Terörsüz Türkiye" sürecine "şehitler gelmesin, analar ağlamasın" diye destek verdiklerini vurgulayan Özel, "Ama bugün Türk'ün de Kürt'ün de anasını ağlatan bir rejim var. Artık kimse hiçbir şey olmamış gibi davranamaz. O yüzden sizleri bir yoldan çıkmaya, bir yoldan dönmeye değil, doğru istikamete yolu çevirmeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Meclis'te kurulacak izleme komisyonuna üye vermemelerine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelik sözlerine tepki gösteren Özel, "Muhalefetin görevi iktidar ve ortakları 'otur' deyince oturmak, 'kalk' deyince ayağa kalkmak değildir. Yanlışa itiraz etmek, gerektiğinde yanlış gidişata dikkat çekmek, 'dur' demek. Bunların hepsi muhalefetin ana görevidir. Biliniz ki Yeni Parti hiç kimsenin, bilhassa bu rejimin tasdik memuru, noteri değildir. Memleketin hayrına olan ne varsa orada durmak vatanseverliktir." dedi.???????

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Kaynak: AA