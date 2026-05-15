CHP Genel Başkanı Özel, İzmir'de spor kompleksinin açılışına ve araç filosunun tanıtımına katıldı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de Bayraklı Belediyesince düzenlenen "Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi Açılışı ve Yeni Araç Filosu Tanıtımı"na katıldı.

Özel, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin önünde gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, tüm saldırılara rağmen CHP'nin, ortaya koyduğu hedeflere doğru yürüdüğünü söyledi.

İki hedeflerinin bulunduğunu anlatan Özel, bunların yerelde doğru hizmetleri yaparak milletin gösterdiği takdire layık olmak ve gerçekleştirdikleri iyi hizmetlerle vatandaşların desteğinin yerel seçimlerden sonra genel seçimlerde de sürmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Özel, partisinin bu alanda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz gelince sosyal yardımı kesecektik ya, milleti öyle korkutup 'Aman CHP'ye oy vermeyin.' diyorlardı ya, 1 olan rakam 4,6'ya ulaştı. Arkadaşlarımız 5 kat sosyal yardım yapıyor. Bunun için önemli bir yürüyüşü sürdürüyoruz. 'Ne oluyor?' diye bakarsanız bir yandan saldırı oluyor, takdir görülüyor, bir yandan hizmet görülüyor, takdir görülüyor, bir yandan bu hizmetler iktidar tarafından görülünce belediyelerimiz ve partimiz saldırı altında, saldırı ve zulüm görüyor. Biz, asla ve asla hiçbir saldırıya, hiçbir zulme teslim olmayız."

Özel, hizmetlerinden dolayı Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve tüm ekibine teşekkür etti.

Hükümetin politikalarını eleştiren Özel, şunları kaydetti:

"Bugün ülkeden düşman kovalayacağımız yok ama bugün ülke çarpık bir zihniyetin işgali altındadır. Gazi'nin getirdiği cumhuriyetin kazanımı, 'Sandıkla gelmiş ama sandıkla gitmem.' diyen bir anlayışın işgali altındadır. Sandığı ortadan kaldırmak için yenemediği rakiplerini ortadan kaldırmanın, 24 yıl sonra kendisini ilk kez yenmiş partinin geleceğine darbe yapmaya çalışan, demokrasiden nasibini almamış, sandıktan korkan bir anlayışın zulmü altındadır. Yoksuldan alıp zengine verenlerin, emeği sömürenlerin, örgütlenme özgürlüğünün önüne geçenlerin, alın terinin karşılığını vermeyenlerin, Türkiye'deki en kıymetlilerimizi, yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklileri 20 bin liraya mahkum edenlerin, asgari ücreti açlık sınırı altında tutanların işgali altındadır."

"Bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam"

Özel, erken seçim çağrısı yaparak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Koyalım sandığı, görelim bakalım millet ne diyor. Gelin, bu milletin önüne ama bu haziranın sonunda ama eylülün başında erken seçim sandığını koyun. Millet size mi inanıyor, bize mi inanıyor, bir görsün. Hani diyorsunuz ya 'CHP çöp demek, çukur demek, yok yolsuzluk, yok hırsızlık demek.' Millet, eğer bu dediklerine inanıyorsa seni seçer, 5 yıl daha görev alırsın, rahat edersin, kendince önüne bakarsın. Ben de bir seçim kaybedersem bir dakika daha durmam. Bu kadar büyük bir öz güvenle söylüyorum. Korkmayın, çıkın karşımıza. Bu millete güveniyorsanız çıkın karşımıza."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de programda konuşma yaptı.

Özel ve beraberindekiler, daha sonra kurdele keserek Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.