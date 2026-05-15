Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi mali tabloyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün UEFA harcama limitlerinde kritik seviyeye geldiği öne sürüldü.

YÜKSEK MAAŞLAR KRİZ ÇIKARDI

Takımdaki yüksek maliyetli futbolcular nedeniyle bütçede alarm verildiği belirtildi. Yeni yönetimin, maaş yükünü azaltmak için bazı yıldız isimlerle yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.

EDERSON DETAYI

Haberde, takımın en yüksek maliyetli oyuncularından birinin Ederson olduğu aktarıldı. Sarı-lacivertli yönetimin kaleci konusunda yeni bir planlama yapabileceği konuşuluyor.

MOURINHO VE KEREM TRANSFERİ LİMİTLERİ ZORLADI

Jose Mourinho’nun maliyeti ve Kerem Aktürkoğlu transferinin ardından Fenerbahçe’nin UEFA limitlerini zorladığı belirtildi. Kulübün mali dengeleri korumakta zorlandığı ifade edildi.

10 MİLYON EURO CEZA İDDİASI

Fenerbahçe’nin UEFA’dan yaklaşık 10 milyon euro seviyesinde ceza alabileceği öne sürüldü. Kulüp cephesinde harcama limitleriyle ilgili çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

YENİ YÖNETİMDEN TASARRUF HAMLESİ

Seçim sonrası göreve gelecek yönetimin maaş bütçesinde küçülmeye gitmesi bekleniyor. Yeni transferler için finansal alan açılmasının hedeflendiği öğrenildi.