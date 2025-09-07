Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması sonrasında gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına çevrilmiş durumda.

Kurultay davasından bir gün önce Ankara'da miting yapma kararı aldıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundaki yaygın kanının aksine bir strateji izleyebileceğini ima etti.

"KAYYUMLUĞU KABUL ETMESİNE İHTİMAL VERMEM"

Özel "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. "Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor.

"GAYET SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK"

Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" dedi.