Haberler

Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi

Özel: Kılıçdaroğlu, İstanbul kayyumu Gürsel Tekin'e randevu vermedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptığını belirten Özel "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanması sonrasında gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına çevrilmiş durumda.

Kurultay davasından bir gün önce Ankara'da miting yapma kararı aldıklarını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü belirten Özel, Kılıçdaroğlu'nun kamuoyundaki yaygın kanının aksine bir strateji izleyebileceğini ima etti.

"KAYYUMLUĞU KABUL ETMESİNE İHTİMAL VERMEM"

Özel "Kemal Bey, İstanbul kayyumuna randevu vermedi. "Bundan sonra ben kendisinin kayyumluğu kabul etmesine ihtimal vermem. Parti kamuoyu bu konularda çok hassas. Bu yüzden dikkatli konuşulması lazım. Kimseyi hedef göstermek istemem, çünkü boşu boşuna öfke patlaması oluyor.

"GAYET SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KONUŞTUK"

Partinin birliğe bütünlüğe ihtiyacı var. Ben Kemal Bey'i geçtiğimiz günlerde aradım. Partimizin kuruluş haftası etkinliğine davet ettim. Aramızda gayet samimi bir görüşme geçti. İnşallah bu tartışmalar birkaç güne kadar sönecek. Eskiler yeniler hep beraber partimize sahip çıkacağız" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan için yakalama emri çıkarıldı

Telefonunu kapatıp kayıplara karışan Emniyet Müdürü için yakalama emri
Emniyet Müdürü İlker Arslan'la ilgili skandal iddialar: Paralar eşinin hesabına gidiyormuş

Antalya Emniyet Müdürü, rüşveti inanılmaz yöntemle aklamaya çalışmış
Evinde eşiyle birlikte gördüğü kişiyi öldüren başkomiser serbest

Evde eşiyle birlikte yakaladığı adamı öldüren başkomiser serbest
Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
39 yaşındaki Edin Dzeko durdurulamıyor

39'luk Dzeko durdurulamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.