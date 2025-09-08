Haberler

Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?

Özel'in yardımcısından Gürsel Tekin'e sert tepki: 5 bin polisle buraya gelinir mi?
CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giren kayyum Gürsel Tekin basın odasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ile gergin bir sohbet gerçekleştirdi. Aytekin masayı yumruklayarak "Gürsel Başkan, 5 bin polisle buraya gelinir mi ya?" sözleriyle yaşananlara tepki gösterirken, Tekin "Elini masaya vurma" karşılığını verdi.

Görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin yerine atanan Gürsel Tekin ve beraberindeki heyet, il binasına girdi.

BASIN ODASINA GİREBİLDİ

Yoğun biber gazı müdahalesi altında CHP İstanbul İl Binası içinde bulunan basın odasına kadar ilerleyebilen Tekin burada gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

MAKAM ODASINA BARİKAT KURULDU

Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında basın mensupları binadan dışarı çıkarılırken Gürsel Tekin'in girmeye çalıştığı makam odasına CHP'li milletvekilleri ve yöneticiler tarafından barikat kurulduğu görüldü.

BASIN ODASINDA GERGİN GÖRÜŞME

Yaşanan gelişmenin ardından Gürsel Tekin ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin arasında gergin bir görüşme gerçekleşti.

GÜRSEL TEKİN: ELİNİ MASAYA VURMA

Aytekin masayı yumruklayarak "Gürsel Başkan, 5 bin polisle buraya gelinir mi ya?" sözleriyle yaşananlara tepki gösterirken, Tekin "Elini masaya vurma" karşılığını verdi.

Erdem Aksoy
