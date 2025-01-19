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Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Özgür Özel'in masasındaki son anketin sonuçlarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına göndermede bulunan Günaydın "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" ifadelerini kullanırken anketten Erdoğan yüzde 37,1 ile muhalefetin adayı ise yüzde 47,5'le çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yöneylem Araştırma Şirketi'nin seçmenlere yönelttiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, muhalefetin adayı mı?" sorusuna verilen cevapları gündeme getirdi.

Anket sonuçlarında Erdoğan diyenler yüzde 37,1 çıkarken, muhalefetin adayını desteklediğini ifade edenler ise yüzde 47,5 çıkmıştı. Ankete katılanların yüzde 9,4'ü kararsız kalırken, yüzde 6,1'i de oy kullanmayacağını belirtmişti.

Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

"ERDOĞAN 10 PUAN GERİDE"

Anket sonuçlarını işaret eden CHP'li Gökhan Günaydın, "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde. Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo" ifadelerini kullandı.

"TURBUN BÜYÜĞÜ SANDIKTA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası yaptığı "Turbun büyüğü heybede" çıkışına da göndermede bulunan Günaydın, "Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" dedi.

Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkadir özkul:

Geçen seçim öncesi anketlerde böyle idi sonuç ortada aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alınmaz

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