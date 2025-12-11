Haberler

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan "CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?" sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP lideri Özgür Özel'i genel merkezde ziyaret ederek yaklaşık bir saat süren siyasi değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu'nun, "Önümüzdeki dönemde CHP ile istişareler devam edecek mi?" sorusuna verdiği "Hükümet Öcalan'la konuşuyor, biz memleket için konuşmayalım mı?" yanıtı gündeme bomba gibi düştü.

  • Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
  • Yavuz Ağıralioğlu, CHP ile istişarelerin devam edip etmeyeceği sorusuna 'Hükümet Öcalan'la konuşuyor, biz memleket için konuşmayalım mı yani?' yanıtını verdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmede Anahtar Parti heyetine, partinin üst düzey yöneticileri eşlik ederken CHP cephesinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları da yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklama yaptı. Özgür Özel görüşmeden duyduğu memnuniyeti "Kurultayımızdan sonra bizi ziyaret eden ilk siyasi parti Anahtar Parti oldu. Bu nazik ziyaretleri için Sayın Ağıralioğlu ve heyetine teşekkür ediyorum. Türkiye siyasetini değerlendirdiğimiz verimli bir sohbet gerçekleştirdik" sözleriyle ifade etti.

"İSTİŞARELER DEVAM EDECEK Mİ?" SORUSUNA BOMBA YANIT

Basın toplantısında bir gazeteci, Ağıralioğlu'na "CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?" sorusunu yöneltti. Ağıralioğlu bu soruya "Hükümet Öcalan'la konuşuyor, biz memleket için konuşmayalım mı yani?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (16)

Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

terörün bitecek olması bunların oy kaybı demek.

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme90
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

aynen öyle

yanıt22
yanıt24
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Akıllı adam terör bitmek üzere değil miydi hökümet öyle diyordu. Teröritleri af ederek istediklerini vererek mi terörü bitireceksiniz

yanıt12
yanıt6
Haber Yorumlarımhmtc:

Mehmet Vatandaş yine mi kondun sen !

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSadık:

Türkiyeyi şikayet eden ,Ingiltereden, Almanyadan istedigini alamayan biridir özel.

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme58
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuk BİR:

Hadi ordan

yanıt11
yanıt6
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

yeni şeyler bulun yeni eskimiş boş beleş yorumlar değil her yurt dışına giden Türkiye'yi mi şikayet ediyor iktidar partisi kurulmadan önce birileri ABD yi ziyaret edip dönüşte parti kurmuştu

yanıt3
yanıt2
Haber YorumlarıHakan Kaplan:

adam gibi adam yavuz bey

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme31
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet bal:

size göre öyle olabilir bazılarına göre fırıldak yaramaz adam

yanıt12
yanıt10
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
