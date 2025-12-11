Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, beraberindeki heyetle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Görüşmede Anahtar Parti heyetine, partinin üst düzey yöneticileri eşlik ederken CHP cephesinde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve genel başkan yardımcıları da yer aldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider gazetecilere açıklama yaptı. Özgür Özel görüşmeden duyduğu memnuniyeti "Kurultayımızdan sonra bizi ziyaret eden ilk siyasi parti Anahtar Parti oldu. Bu nazik ziyaretleri için Sayın Ağıralioğlu ve heyetine teşekkür ediyorum. Türkiye siyasetini değerlendirdiğimiz verimli bir sohbet gerçekleştirdik" sözleriyle ifade etti.

"İSTİŞARELER DEVAM EDECEK Mİ?" SORUSUNA BOMBA YANIT

Basın toplantısında bir gazeteci, Ağıralioğlu'na "CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?" sorusunu yöneltti. Ağıralioğlu bu soruya "Hükümet Öcalan'la konuşuyor, biz memleket için konuşmayalım mı yani?" yanıtını verdi. Bu sözler sosyal medyada ve siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı