Özel'den kurultay davası öncesi Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı

CHP'nin 15 Eylül'de görülecek "Kurultay davası" öncesi önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Medyascope'a konuşan Özel, CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasına, 15 Eylül'deki kurultay davasına ve gündemdeki gelişmelere yönelik önemli önemli değerlendirmelerde bulundu.

"KARAR İSTANBUL'DAKİ TEDBİR KARARINI DA HÜKÜMSÜZ KILAR"

İl başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösteren Özel, "Bu CHP'nin kendi iç kavgası değil, AK Parti iktidarının planlı bir operasyonu" dedi. İstanbul il yönetimine kayyum atanmasına ilişkin açılan davanın Ankara'daki mahkeme kararıyla reddedildiğini anımsatan Özel, "İstanbul Kongresi iptal edilemez, iptal etmiyorum, bunu esastan reddediyorum dedi. Bu karar, İstanbul'daki tedbir kararını da hükümsüz kılar" ifadelerini kullandı. Sürecin "iç mücadele" olarak yansıtılmasına karşı çıkan Özel, "AK Parti iktidarına teslim olmuş ya da iş birliği yapmış birilerinin Cumhuriyet Halk Partisi karşısındaki operasyonu" dedi.

"CHP KAYYUMA KARŞI BİR BÜTÜN HALİNDE DURDU"

Kadıköy'deki mitinge dikkat çeken Özel, "Sadece değişimciler değil, değişim vakti değil diyenler de oradaydı. CHP, kayyuma karşı bir bütün halinde durdu" açıklamasını yaptı.

"MAJESTELERİNİN MUHALEFETİ OLMAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti yönlendirme çabaları olduğuna değinen Özel, "Basmışsın bir siyasi partinin gırtlağına, nefes alamaz hale getirmeye çalışıyorsun. Bütün bu propagandalarına rağmen toplumun yüzde 75'i inanmıyor bu yaptıkların. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum. Maaşını al, Ankara'da partinin başında otur, arada bir Anıtkabir'e çelenk koy gel… Bununla bu iktidar değişmez, bu iktidarın nasıl değişeceğini biliyorum. Onu uyguladığım için de saldırıya uğruyorum" dedi. Medyaya yönelik baskılara da vurgu yapan Özel, "Gazetelere, televizyonlara çöküyorsun, muhalif medyayı RTÜK'le susturuyorsun. Ben direnmezsem buna majestelerinin muhalefeti olurum" diye konuştu

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI YAPTI

15 Eylül'deki kurultay davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, "Hele hele bugünkü karardan sonra CHP aleyhine bir karar çıkmasını beklemiyorum" dedi. Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çağrı yaptı ve "CHP'nin yargı eliyle dizayn edilmesine karşı en önemli güvencenin kendisinin olduğunu açıklaması çok kıymetli olur. Bu darbe girişimlerine karşı en önemli güvence kendisidir" ifadelerini kullandı.