Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendim" sözlerine yanıt: Bu partide kimsede hançer yok

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylık süreciyle ilgili "Beraber yola çıktığınız, birlikte mücadele ettiğiniz, kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Ben boşuna sırtımdan hançerlendim demiyorum." ifadelerini kullanmıştı. CHP lideri Özgür Özel, "Biz hançer bahsini sayın genel başkanla kurultayda kapattık. Ben bu partide kimsede hançer olmadığını ifade etmiştim" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikinci kez bir araya gelecek. Özel, Sözcü'den İpek Özbey'e verdiği röportajda Erdoğan görüşmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Hançerlendik" sözlerine ilişkin konuştu.

"BU PARTİDE KİMSEDE HANÇER YOK"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerine konuşan Özel, "O değerlendirmelerin çok önemli bir kısmını hiç üstüme almadım, hançer mançer. Biz hançer bahsini sayın genel başkanla kurultayda kapattık. Ben bu partide kimsede hançer olmadığını ifade etmiştim. Ve sayın genel başkana yönelik olarak da ne kendime ne siyasi bir arkadaşıma bunu yakıştırmam. Ama şöyle bir gerçek var: Tabii çok farklı değerlendirmeler oluyor. Hz. Ali filan, hançeri de bazı siyasetçiler üzerinden değerlendiriliyor. Ben genel başkanın böyle bir kastı olmadığını düşünüyorum ve CHP'de ne genel başkan ne herhangi birimiz meseleye bu boyutuyla bakmıyor, sosyal demokrat bir partide.

"HANÇER DEMOKRASİYE AİT BİR ENSTRÜMAN DEĞİL"

Hançer demokrasiye ait bir enstrüman değil. Demokraside itiraz edersiniz, kabul olmazsa daha kuvvetli itiraz edersiniz. Ayrılıklar olabilir, yarışlar olabilir ama en sonunda biz Atatürk'ün kurduğu bir partide aynı partinin evlatlarıyız. O yüzden kimsenin kimseye böyle demokrasi dışında bir şey yapmasına geçmişte genel başkan izin vermezdi, bugün de ben izin vermem. CHP genel başkanlarının böyle bir sorumluluğu var. Ben izlemedim, ama Kemal Bey çok gergin ve sinirliydi gibi değerlendirmeler geldi." ifadeleriyle yanıt verdi.

"KİMİ KASTETTİĞİ KONUSUNDA FİKRİM YOK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kavgayı beraber verdiğiniz, illa sen cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar sonra dönüp size tam tersini yaparlarsa ne dersiniz" sözlerinin sorulması üzerine konuşan Özgür Özel, "Burada da beni kastetmediği çok açık. Bunu en iyi genel başkan bilir. Ama kimi kastettiği konusunda bir fikrim yok. Bu Kemal Bey'in açıklığa kavuşturması gereken bir husus.VB Parti şu anda başka bir limana doğru, iktidar limanına doğru hareket etmiş durumda. 47 yıl sonra Atatürk'ün partisini birinci parti yaptık, şimdi iktidara, bir başka limana hareket halindeyiz. Ve o da iktidar limanı. Bu sefer Atatürk'ün partisini ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde iktidar yapacağız." dedi.

ÖZEL VE ERDOĞAN 2'NCİ KEZ GÖRÜŞECEK

Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeden ne umuyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'de yürürlükte bir anayasa var. Beğenelim, beğenmeyelim. Bu anayasanın bir maddesine sen, bir maddesine ben, bir maddesine öbürü uymazsa devlet düzeni ortadan kalkar. Ve siz devletin başı olarak anayasayı çiğnemeye başlarsanız insanların anayasaya sadık olmasını ve anayasadan kaynaklı sizin yetkilerinize saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yüzden benim temel beklentim anayasaya uyum. Bunun içinde Gezi de var, Can Atalay'ın Meclis'e yeniden dönmesi de var, Taksim'in açılması da var, AYM ve AİHM kararına uyulması da var. Anayasa mahkemesi üyelerinin biri hariç Erdoğan tarafından atandı. Buna rağmen AYM dur dediğinde durmayan bir iktidar çılgınlığı var. Bu olabilecek şey değil."

"SOKAĞI DOĞRU OKUMAZSAK YÜZDE 25'E GERİ DÖNERİZ"

Sokakta olan duygunun CHP'ye güç verdiğini söyleyen Özgür Özel,"CHP eğer yüzde 38'i doğru okumaz, genel başkanın zaferi ya da iyi adayların zaferi diye yorumlarsa yüzde 25'e geri döneriz. Oysa şu anda bize yüzde 38 oy veren Türkiye ittifakında CHP'nin kemik oylarının çok ötesinde, hatta kemik oyların yarısı kadar daha oy var. Oradaki duygu, 'iyi ki oy vermişiz, şımarmadılar, küstahlık yapmadılar, zafer sarhoşluğuna kapılmadılar ve çok dikkatliler' şeklinde. Bu duygu bize verilen kredinin sürmesini sağlıyor. O yüzden bir yerel seçim sonrası bütün anketlerde hâlâ CHP birinci parti." ifadelerini kullandı.