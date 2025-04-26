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Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir

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İktidar değişirse başörtülülerin okula alınmaması riskinin olduğunu söyleyerek, "Öyle değilse çıksın açıklasınlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e CHP lideri Özel'den yanıt geldi. Özel, "30 yıl önce başörtülü arkadaşlarımız için eylem yapan bir genel başkan olarak sesleniyorum. Sizi sömüren bu iftiracılara karşı herkesin eğitim güvencesi CHP'dir." dedi.

"Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna, "Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Öyle değilse çıksın açıklasınlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakan Tekin'e Özel'den zehir zemberek yanıt geldi.

ÖZEL'DEN BAKAN TEKİN'E YANIT: PARTİME ATILMIŞ EN BÜYÜK İFTİRA

Bunun büyük yalan olduğunu belirten Özel, ülkedeki herkesin eğitim güvencesinin CHP olduğunu savundu. CHP lideri Özel şunları söyledi: "Bu iktidar yürüyüşünü, bu iktidar yürüyüşünü görenler her türlü saldırıyı, her türlü iftirayı yaparken, dün Milli Eğitim Bakanı olacak o meczup çıkmış diyor ki, çıkmış diyor ki, efendim, iktidar değişirse okullara başörtülü kızların, evlatların girmesi tehlikeye girer. Bu hayatımda duyduğum en büyük yalandır. Partime atılmış en büyük iftiradır.

"BAŞÖRTÜLÜ KARDEŞLERİMİN DE EĞİTİM GÜVENCESİ BİZİZ"

Ben bundan 30 yıl önce, 30 yıl önce Ege Üniversitesi'nde birileri başörtülü arkadaşlarımızı derse sokmamaya çalışırken onlar için eylem yapan, onlarla birlikte eylem yapan, onlar sınıfa girmeden biz de girmeyiz diyen bir genel başkan olarak, bu iftiranın karşısında bütün başörtülü kardeşlerime diyorum ki, sizi sömüren, sizi kandıran ve sizin tüm özgürlüklerinizi gençlerle birlikte elinizden alan bu iftiracılarla karşı sizin, örtünen örtünmeyen, herkesin eğitim güvencesi de, iyi bir gelecek güvencesi de, daha zengin, daha özgür bir Türkiye'de yaşama güvencesi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarındadır."

BAKAN TEKİN'DEN DİKKAT ÇEKEN "BAŞÖRTÜSÜ" ÇIKIŞI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazeteci Adem Metan'a verdiği özel röportajda "Bu ülkede bir gün başörtülü insanların tekrar okula alınmadığı sahneleri görür müyüz?" sorusuna yanıtıyla gündeme gelmişti.

2007 YILINDAKİ OLAYI HATIRLATTI

Bu ihtimalin endişe verici olduğunu belirten Bakan Tekin, şu ifadelere yer vermişti: " Türkiye'de maalesef bazı siyasi partilerin açıklamaları ve söylemlerine baktığımızda, uygulamalarına baktığımızda bu ihtimali görüyoruz. Ben söylüyorum mesela, 2007 çok eski bir tarih değil. 2007 yılında eğitim ve öğretim hakkının Anayasal güvence altına alınmasıyla ilgili AK Parti ile birlikte MHP anayasanın 10 ve 42. maddelerinde değişiklik yaptılar.

"BUNUN ÖNÜNE NASIL GEÇECEKSİNİZ?"

Söz konusu bu değişikliği CHP, Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Yani bu Millattan önce yaşanmış bir olay değil. 2007'de Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuruda CHP diyor ki 'Siz bugün üniversite öğrencilerine bu hakkı tanıyorsunuz ama ya yarın devlet memurları, öğretmenler, öğretim üyeleri başlarını örtmek isterse ne yapacaksınız? Bunun önüne nasıl geçeceksiniz?

"ÖYLE DEĞİLSE ÇIKSIN AÇIKLASINLAR"

Bunu söyleyince beni eleştiriyorlar. Çıksın desinler o zaman '2007 yılında öyle düşünüyorduk ama şimdi öyle düşünmüyoruz' diye. Bunu açıklasınlar. Ben yazılı belge üzerinden konuşuyorum. Yani bir öğretim üyesinin, bir öğretmenin başını örtmesi konusunda 2007'deki gibi düşünüyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Dolayısıyla böyle bir risk var mıdır? Evet, böyle bir risk var tabi ki."

Özel'den Bakan Tekin'e
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Sayın Özel senin tek Allah birdir dediğine inanırım, onuda kolay kolay demezsin, CHP kurulduğundan beri İslam ve başörtüsü düşmanıdır...

Yorum Beğen307
Yorum Beğenme87
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Haber YorumlarıSeko:

Adam tam provakatör.....nerden vuracağını biliyor ama yemezler artık.....ayrıca siz artık eğitimin başına bela oldunuz bakan bey akademisyeni öğretmeni öğrencisi velisi herkes şikayetçi sayenizde eğitim son 50 yılın dibinde

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme201
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Haber YorumlarıGürsel:

Onun için geçmişte laiklik diyordunuz lâik öğrenciler okula başörtü ile giremez diyordunuz acaba ne oldu sizin bu laikliğiniz nereye koydunuz. Şimdi size insanlar nasıl inansın siz fırsatını bulduğun zaman yine bunu yastık altından çıkarırsınız CHP iyi biliyoruz çok iyi tanırız İslam’la ne kadar barışık olduklarını da biliyoruz

Yorum Beğen155
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

CHP ipiyle kuyuya inilir mi, belediyelerden işçi çıkarmayacaklardı. yetimin hakkını kimseye yedirmeyecekti, yediler

Yorum Beğen129
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıVatandaş:

güvencemiz size kaldıysa yandık

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıGürsel:

Bu ülkede başı kapalı insanlar zülmü yaşarken siz onları ikna odalarında başlarını açmaya çalışanları destekliyordunuz bir tane lafınız bile yoktur şimdi halktan korkuyorsunuz o yüzden başörtüsünü şimdilik gündemde tutmıyorsunuz size güvenmiyoruz çünkü geçmişiniz sicilininiz biraz kabarık CHP olarak

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Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMengele:

Her sey bitti basörtüsü cikti allah askina kim ne giyerse giysin size ne uster acik gezer ister kapatir bunu gündeme getirmek ne yani 2002 coktan gecti milletin derdi baska

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Yorum Beğenme34
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Haber YorumlarıFatih Kara:

İktidarın yanlışlıkları eksiklikleri çok, ama yine de bu millet elinize düşemesin. İBB ortada memleketi hayal edemiyorum.

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Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıAlkurt:

Yine mi basortusu, Yillardir Kadini ve basortusunu kullanmaktan sikilmadiniz mi? MEB Artik sizin derdiniz basortusu degil koltuk derdidir..Ayrica oyle siyasal tesettur islamdan yoktur..Siyasal islamdan biktik usandik, yeter.. Ha CHP ci degilm..Ama kadinlarin basortusunu kullanarak koltugunuza yapismaniz size yakismiyor..C.Baskani da basortusu serbbestligi icin Kibrisa mi gidecek?...Yazik.. Utaniyorum ve uzuluyorum.

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Yorum Beğenme63
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Haber YorumlarıAlkurt:

MEB in tarikatci oldugunu soyleyenler var, lutfen koltugunu korumak icin basortusunu kullanma ve Istifa ET...Islamdan sikibas tesettur yoktur. Siyasal islamdan biktik..

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