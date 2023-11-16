Özdemir; "Horasan'a Türkiye Yüzyılına yakışır eserler kazandıracağız"

Ak Parti Horasan İlçe Belediye Başkanlığı'na aday adaylığı müracaatında bulunan iş adamı Hayrettin Özdemir, AK Parti belediyeciliğinde vatandaşlara şeffaf hizmetin verilmesi konusunda hassasiyet gösterildiğine işaret ederek, " Türkiye'de en güzel eserler AK Parti belediyeciliğinde ortaya çıkmış ve takdir görmüştür" dedi.

"Teşkilatlarımızın desteği önemli"

Özdemir, Horasan için değişim ve gelişim şiarı ile yola çıktığını anlatarak, "Birikimimizle ve inancımızla her şeyin en güzeline layık olan Horasanlı hemşerilerimize hizmet etmek için 'Bismillah' diyerek yola çıktık. Dava arkadaşlarımızın desteği çok değerli. İnşallah dava arkadaşlarımızın, sayın milletvekillerimizin, çok değerli il ve ilçe başkanlarımızın, kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın kıymetli başkanlarının partimizin tüm kademelerinde görev yapan çok değerli dava arkadaşlarımızın teveccühü ve Sayın Cumhurbaşkanımızın oluru ile aday olduğumuzda Horasan'daki her kıymetli ferdimizin gönül rızasına talip olup Horasan'ımıza hizmet etmek amacındayız." diye konuştu.

"Değişim ve gelişim hedefliyoruz"

İnsan odaklı, sorunları çözerek, şeffaf ve adil davranarak ehliyet ve liyakat esasına göre yönetmeye hizmet etmeye talip olduğunu ifade eden Hayrettin Özdemir," Gerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yapılan üst ölçekli yatırımlar, gerekse büyükşehir ve ilçe belediyemizin hizmet ve yatırımları sayesinde Horasanımızın gelişim sürecine altyapı, üstyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre, enerji, sosyal belediyecilik, şehircilik, kültür ve spor alanlarında yapılan yatırımlara yenilerini ekleyerek ilçemizi önemli bir noktaya taşımaya hedefliyorum. Ülkede o kadar çok eser bıraktık ki; çok şükür devrim niteliğinde işler yaptık. Bununla her zaman övünüyor, başımızı da dik tutuyoruz. Bu 21. Yüz yılda iddia ediyorum geçmişte ne kadar hükümet varsa hangisiyle kıyaslarsanız kıyaslayın Allah'a hamdolsun hepsinden birkaç misli iş yapmışızdır ve hepsinden daha başarılıyız. Biz halkın değişim ve reform taleplerine sürekli ses, kulak veren ve bunu dikkate alan bir partiyiz. Belediyelerimizde yaptığımız değişim tamamen buna ait. Belediye sistemini kökten değiştirecek yeni bir adımı atmanın hazırlığını yapıyoruz, çalışmalarını sürdürüyoruz. Dolayısıyla değişim ve gelişim bizim büyük motorumuz, en büyük gayretimiz ve hedefimiz." şeklinde konuştu.

"Gayret bizden, başarı Allah'tan"

Halkın ihtiyacı olan hizmet ve yatırımları gerçekleştirerek yaşanabilir şehirler oluşturmak, buralarda yaşayanların duasını ve rızasını kazanmayı ana hedef edindiklerini vurgulayan Özdemir konuşmasında şöyle devam etti, "Bunun için gerekli olan birikim ve tecrübe, AK Parti kadrolarında mevcut. Bu kadar hizmeti sizlerden aldığımız yetkiyle başardık. Cumhur ittifakının oluşturduğu enerjiyle daha iyisini yapmak için yeniden destek ve duanıza ihtiyacımız var. Bizler dün olduğu gibi bugün de, devletimiz adına milletimize hizmet etme yolunda olmaya devam edeceğiz. Gayret bizden, başarı Allah'tan. Önemli bir görevi üstlendiğimiz sürece omuz omuza yürek yüreğe; daha güzel daha mutlu bir Horasan için durmadan, yorulmadan hep birlikte çalışmayı arzu ediyoruz. Teşkilatımıza müracaatta bulunan birbirinden kıymetli belediye başkan aday adaylarımıza da başarılar diliyorum. Rabbim çıkmış olduğumuz yolda hakkımızda hayırlısını nasip etsin." - ERZURUM