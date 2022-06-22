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Özdemir: "Belediyeler arasında istişare ve bilgi paylaşımı önemli"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Özdemir: 'Belediyeler arasında istişare ve bilgi paylaşımı önemli'

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ilçede ağırlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Belediyelerimiz arasında istişare ve bilgi paylaşımı halkımıza daha kaliteli hizmet ulaştırılması açısından önemli" dedi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'yı ilçede ağırlayan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Belediyelerimiz arasında istişare ve bilgi paylaşımı halkımıza daha kaliteli hizmet ulaştırılması açısından önemli" dedi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Havza ilçesinde yapılan mekanik otoparkı inceledi. Canik Kaymakamı Mahmut Halal ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Havza ziyaretleri kapsamında ilk olarak Havza Belediyesini ziyaret ederek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir süre görüştü.

Havza Belediye Başkanı Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette her iki belediye başkanı yürütülen hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunarak birbirlerine yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı Canik'te yapmayı planladıkları otopark için incelemelerde bulunduklarını ve bu kapsamda Havza'da devam eden otopark inşaatını incelemek için Havza geldiklerini belirtti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise Kaymakam Halal ve Başkan Sandıkçı'yı belediyelerinde misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz arasında istişare ve bilgi paylaşımı halkımıza daha kaliteli hizmet ulaştırılması açısından önemli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Sebahattin Özdemir İbrahim Sandıkçı Mahmut Halal Canik Politika Haberler

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