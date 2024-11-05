Üye Girişi
Haberler

Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen haftalarda PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'a yaptığı Meclis çağrısını yineleyerek "Sözümün arkasındayım" demesine Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi. Özdağ, "Devlet Bahçeli'ye İmralı'da MHP İlçe Başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy, bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamayacağınız oyu Öcalan'dan alırsınız" dedi.

Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK ÖNERİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, "Devlet Bahçeli'ye İmralı'da MHP İlçe Başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy, bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamayacağınız oyu Öcalan'dan alırsınız" dedi.

Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi
Kaynak: Haberler.com / Politika
Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

Kurdelesini Erdoğan bizzat kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu

 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı

"Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı"
41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı

41 ili kapsayan seçim anketinde sürpriz sonuçlar var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adalet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Adalet filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Kasım Ödemiş, Seferihisar, Menderes su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı canlı izle! 5 Kasım Salı Bir Gece Masalı 9. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? 6 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Yay, Boğa burcu yorumu! 6 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI ALTIN KURU 5 KASIM | Çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? İrfan Alış neden öldü? İrfan Alış kimdir, kaç yaşındaydı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 5 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! SON DAKİKA: ABD SEÇİMİNDE KİM ÖNDE? ABD seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? MASTERCHEF KADAYIF DOLMASI TARİFİ | Kadayıf dolması nasıl yapılır, malzemeleri neler?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.