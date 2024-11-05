Özdağ'dan Bahçeli'yi küplere bindirecek 'İmralı' önerisi

Geçtiğimiz haftalardan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı Meclis'e çağırarak "Terörist ele başı gelsin terörün bittiğini açıklasın" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu haftaki grup toplantısında da çağrısını yineleyerek "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan terörist başı, terörün bittiğini, PKK'nın lağvettiğini söyleyecekse haydi DEM Grubu'na gelsin, teker teker söylesin, umut hakkından da istifade etsin. Sözümün arkasındayım, teklifimde ısrarlıyım" dedi.

ÖZDAĞ'DAN BAHÇELİ'Yİ KIZDIRACAK ÖNERİ

Bahçeli'nin bu çıkışının yankıları sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, "Devlet Bahçeli'ye İmralı'da MHP İlçe Başkanlığı açmasını öneriyorum. Bir oy, bir oydur. Türk milliyetçilerinden alamayacağınız oyu Öcalan'dan alırsınız" dedi.