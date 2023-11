Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen'i ziyaret etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat ; Erzurum, Van, Muş, Bitlis ziyaretlerinin ardından bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mardin'e geldi. Canpolat ve beraberindeki heyet, parti il ve ilçe başkanlığını ziyaretlerinin ardından Deyrulzafaran Manastırı Metropoliti Filoksions Saliba Özmen'i ziyaret etti. Canpolat, Diyarbakır-Mardin Metropoliti Saliba Özmen'e, Mardin'de Süryani bir vatandaşın öldürülmesi nedeniyle taziyelerde bulundu. Ziyarette birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

"Süryaniler medeniyetimize, birlik ve beraberliğimize, medeniyet beşiğimize katkılar sağlamış"

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, şunları söyledi:

"Dün akşam hayatını kaybeden Süryani vatandaşımıza Allah'tan rahmet diler, sizlere de taziyelerimizi iletiriz. Hayatını kaybeden vatandaşımızın acısını sizlerle paylaşıyoruz. Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi teşkilat başkanlarının her zor durumda sizinle olduğunu bilmenizi isteriz. Süryaniler Osmanlı Devleti döneminde Devlet-i Aliyyemizin çok ciddi noktalarında görev almıştır. Bu anlamda etnik milliyetçiliğe ve din milliyetçiliğine karşıyız. Sizin can ve mal güvenliğiniz, sizin dini ibadetleriniz bizim medeniyetimizin ve kardeşliğimizin sembolü olan İslamiyet'in içinde vardır ve mutlak var olacaktır. Bunun garantörü de bizleriz ve her koşulda yanınızdayız. Bu bölgedeki Süryani cemaatinin varlık haklarının takipçisi ve savunucusu olacağımızı ifade etmek isterim. Süryaniler medeniyetimize, birlik ve beraberliğimize, medeniyet beşiğimize katkılar sağlamış cemaat ve topluluktur ve bizim de başımızın üstünde yerleri vardır."

"Bu topraklar hepimizin öz yurdu"

Özmen'e misafirperveliği için teşekkür eden Canpolat, "Osmanlı hangi medeniyet beşiğine, hangi statüde ve hangi ölçüde saygı duyduysa bizim derdimiz de dilediğiniz gibi ibadet ve ikamet yapabilmeniz erdemliğine ulaşmaktır. Türkiye'de ve dünyada Osmanlı Ocakları birlik ve beraberlik adına çalışmalar sağlıyor. Süryani bir vatandaşımızın öldürülmesine çok üzüldük. Bölgede geçmişte yaşanan haksızlıklar ve hukuksuzluklar var. Biz haksızlıkların ve hukuksuzlukların önünde haklı olan Süryani'si de, Yezidi'si de, Ermeni'si de, Kürt'ü de, Türk'ü de, Boşnak'ı da fark etmeksizin her kim olursa olsun bugün Filistin halkının haklı davalarında nasıl yanındaysak emin olun sizin de haklı olduğunuz bir konu varsa size de hizmet edeceğimize emin olabilirsiniz. Bu topraklarda yabancılık hissetmemelisiniz, çünkü burası hepimizin ortak yurdu. Sizin varlığınız bize mutluluk veriyor. Bizi kabul ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi tanıdığımız için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Süryaniler Osmanlı'nın bir parçasıdır"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Metropolit Filoksions Saliba Özmen, Kadir Canpolat'ı ve heyetini görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Süryanilerin Osmanlı'nın bir parçası olduğunu söyleyen Özmen, "Osmanlı döneminde bizim birlik, bütünlüğümüz ve kardeşliğimiz ön plandaydı. Bunu sizler gerçekten yaşayıp yaşattırdığınız için teşekkür ediyorum. Osmanlı'ya en az sizin kadar biz de hasretiz. Bu anlamda sizi gördüğüm için çok sevindim ve mutlu oldum" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da değinen Özmen, "Bir sürü imparatorluk kuruldu ve yıkıldı. Bu dünya hepimize kafi ve hepimize yetiyor. Kimler geldi kimler gitti. Önemli olan insanın dünyadayken haysiyetli ve onurlu yaşaması. Dini ve mezhebi ne olursa olsun insan dünyada mutlu olmalı. Bu anlamda maalesef ki savaşlar kapımızda. Bir an önce bu savaşların son bulması ve barışın hüküm sürmesi en kutsal dileğimiz ve duamızdır" ifadesini kullandı.

Ziyareti hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandıran Canpolat ve beraberindekiler daha sonra manastırdan ayrıldı. - MARDİN