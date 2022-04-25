Osman Kavala kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor - Haberler

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Osman Kavala kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

Haberler.com - Servet Uzun - Politika
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Osman Kavala kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Bu karara tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor" dedi.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 9'u firari 17 sanığın 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı dava, karara bağlandı.

KAVALA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, sanığa verilen toplam ceza süresi ve infaz koşullarını dikkate alarak Kavala'nın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmetti.

"ADALETİ YENİDEN TESİS EDECEĞİZ"

Bu kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından adeta ateş püskürdü. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi. Ülkemize karabasan gibi çöken bu zorba ve hukuk tanımaz iktidar, maalesef hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor… Az kaldı; bu zulme son vereceğiz ve adaleti yeniden tesis edeceğiz!" ifadelerini kullandı.

Osman Kavala kararının ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum: İktidar, hukuku ayaklar altına almaya devam ediyor

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, Osman Kavala, Gezi Parkı, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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