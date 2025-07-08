Osman Gökçek'ten Rüşvet Tepkisi: 'Rüşvet için CHP' Yazılı Baklava

Osman Gökçek'ten Rüşvet Tepkisi: 'Rüşvet için CHP' Yazılı Baklava
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AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonuna dikkat çekmek için TBMM'ye 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonu nedeniyle TBMM'ye üzerinde, 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Antalya Manavgat Belediyesi'nde düzenlenen rüşvet operasyonu nedeniyle TBMM'ye üzerinde 'Rüşvet için CHP' yazılı baklavayla geldi. Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) baklava kutularının içerisinde avroları taşırken görüntülendi. Biz de diyoruz ki, 'Rüşvet için CHP' diyoruz. Bugün bu konuya dikkat çekmek için bu tepsiye, 'Rüşvet için CHP' yazdırarak Meclisimize baklava tepsisini getirdik. Cumhuriyet Halk Partililer afiyetle yiyin."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMusa Gok:

ne kadar ayıp

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