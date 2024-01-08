Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ortaya atılan iddia kamuoyunda gündem yarattı.

HABER SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülürken, haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.

"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" dedi.