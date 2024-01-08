Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu iddiaların ardından açıklama yapan Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile ilgili olarak ortaya atılan iddia kamuoyunda gündem yarattı.
HABER SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Gökçek'in beyin felci geçirerek hastaneye kaldırıldığı öne sürülürken, haber sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL"
Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" dedi.