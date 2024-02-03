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Orhan Gencebay, İBB Başkan Adayı Murat Kurum için şarkı besteledi

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Usta sanatçı Orhan Gencebay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum için özel bir şarkı besteledi. Murat Kurum da Gencebay'a "Teşekkürler baba" diyerek karşılık verdi.

Usta sanatçı Orhan Gencebay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a özel şarkı besteledi. Gencebay seçim kampanyası için hazırladığı şarkıyı Kurum'a hediye etti.

"TEŞEKKÜRLER ORHAN BABA"

Şarkı sözlerinde seçim sloganı olarak kullanılan 'Sadece İstanbul'a ve İstanbul'un tarihi değerlerine yapılan vurgu dikkat çekti. Klipte ise Murat Kurum'un vatandaşlar ile samimi görüntülerine ve İstanbul'dan manzaralara yer verildi. Kurum, şarkıyı, "İstanbul'umuzun eşsiz güzelliğini anlatan Orhan Gencebay'ın şarkısını dinlediniz mi? Teşekkürler Orhan Baba" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Orhan Gencebay, İBB Başkan Adayı Murat Kurum için şarkı besteledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Orhan Gencebay Murat Kurum Müzik Magazin Kültür Sanat Politika Haberler

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Yorumlar (2)

ERTAN IŞIK:

BUNU SEVMEZDİM ŞİMDİ DAHA ÇOK SEVMİYORUM :)

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Augustus Hadrianus:

Hatasız kul olmaz

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