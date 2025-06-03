Orgeneral Bayraktaroğlu, Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na Katıldı

Orgeneral Bayraktaroğlu, Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na Katıldı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Fransa'nın Toulon kentinde gerçekleşen Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katılarak bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında görüşmelerde bulundu.

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Fransa'da gerçekleşen Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldığı bildirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1-2 Haziran 2025 tarihlerinde Akdeniz'e komşu 15 ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanları ve temsilcilerinin katılımıyla Fransa'nın Toulon kentinde gerçekleşen Akdeniz Kara Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Charles de Gaulle Uçak Gemisi'nde gerçekleştirilen sempozyumun birinci oturumunda; önümüzdeki 10 yılda Akdeniz'in geleceği, operasyonel hazırlıklar ve iş birliği konuları; sempozyumun ikinci oturumunda ise hibrit ve siber tehditler ile bu tehditlere karşı iş birliği konuları görüşüldü.

Orgeneral Bayraktaroğlu sempozyuma katılım sağlayan; Fransa K.K.K. Org. Pierre Schill, İspanya K.K.K. Org. Fernando Amador Ensenat Y Berea, Portekiz K.K.K. Org. Eduardo Manuel Braga da Crus Mendes Ferrao, Yunanistan K.K.K. Korg. Georgios Kostidis, Tunus K.K.K. Korg. Mohamed Ghoul, Libya Ulusal Ordusu K.K.K. Korg. Saddam Hafter, Libya K.K.K. Tümg. Khalifah Salem Ghribril Al-Fithori, Malta K.K.K Tuğg. Clinton O'neill ve Mısır K.K.K. Temsilcisi Tümg. Ossama Mohamed Salah Naga ile bölgesel güvenlik ve askeri iş birliği konularında ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, program kapsamında Paris Büyükelçiliği'ni de ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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