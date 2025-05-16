Organizasyonel İş Birliği İçin İki Genelkurmay Başkanı Bir Araya Geldi

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye ziyarette bulunan Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynobiddin İminov'u Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Orgeneral Gürak, konuk Genelkurmay Başkanını kapıda karşıladı. Tümgeneral Zaynobiddin İminov'un tören kıtasını selamlamasının ardından askeri bando iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Fotoğraf çekimiyle son bulan törenin ardından Gürak ve İminov, Genelkurmay Başkanlığı'nda ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.