Ordu Valisi Muammer Erol, Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda konuştu

Ordu Valisi Muammer Erol, İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sokak hayvanlarının artan popülasyonunun ciddi bir sorun olduğunu belirtti. Erol, belediyelerin kısırlaştırma ve tedavi çalışmalarını hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Ordu Valisi Muammer Erol'un başkanlığında, İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'ndaki 2023 yılının 4'üncü toplantısında konuşan Erol, sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının ciddi bir sorun oluşturmaya başladığını belirtti.

Erol, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun emrettiği görev ve sorumlulukların herkes tarafından yerine getirilmesi gerektiğini, hayvan hakları konusunda dünyaya örnek teşkil edecek bir kanun olduğuna vurguladı.

Belediyelerin, söz konusu kanunun emrettiği yükümlülükleri mazeretsiz şekilde yerine getirmesi gerektiğini aktaran Erol, "Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, tedavi etme ve rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik adımları hızla atmalıyız. Belediyelerimiz bu işi ıskalamamalılar. Evlerinde, konutlarında hayvan besleyenlerde mutlak surette 'sahiplik belgesi' olmalı. Bunun denetimi de yapılmalı. Sahipli hayvanların kısırlaştırması ve tedavileri sahipleri tarafından yaptırılmalı." ifadelerini kullandı.

Vali Erol, belediyelerin kendi meclislerinde alacakları kararla sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmaları konusunda hizmet satın alma yoluyla çalışma yapılmasını istedi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fahrettin Seyhun Karabay, belediyenin Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nde sokak hayvanlarına yönelik verilen hizmetler hakkında Vali Erol ve kurul üyelerine bilgi verdi.

Sokaktaki hayvan popülasyonunun sürekli arttığına dikkati çeken Karabay, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin kapasitesinin yeterli gelmediğini belirtti.

Karabay, 15 dönümlük alanda yeni bir bakımevi yapımına başlandığını anlatarak, ilçelerde de Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi kurulması gerektiğine işaret etti.

Hayvanların Yaşam Hakkı Konfederasyonu Karadeniz Bölge Temsilcisi Kemal Zafer Özdemir ise yeterli kısırlaştırma yapılamadığı için sokaklarda hayvan popülasyonunun arttığını belirterek, Ordu'da Türkiye'ye örnek olacak bir kısırlaştırma seferberliği başlatılması çağrısında bulundu.

Toplantıya katılan ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri de sorunun çözümü için yapılması gereken çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi.