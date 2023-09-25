Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, beraberindeki komutanlarla birlikte Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Valilikte gerçekleşen görüşme sonrasında Vali Şıldak, Tokel'e teşekkür etti.

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Korgeneral Tokel ve beraberindeki 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu.

Valilik şeref defterini imzalayan Tokel, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şıldak, Tokel'e teşekkür etti.???????