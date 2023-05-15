Ordu'da AK Parti, MHP ve CHP milletvekili sayısını korudu

ORDU'da 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 3, CHP 2 ve MHP 1 milletvekilliği kazanarak, bir önceki seçimdeki milletvekili sayısını korudu.

Seçmen sayısının 590 bin 852 olduğu Ordu'da 517 bin 771 seçmen sandık başına gitti. Ordu İl Seçim Kurulu'nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre kullanılan oyların 502 bin 773'ü geçerli sayılırken, 14 bin 998 oy geçersiz oldu. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 226 bin 321, CHP 121 bin 201 ve MHP 63 bin 946 oy aldı. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer (53), İbrahim Ufuk Kaynak (62), Mustafa Hamarat (51), CHP'den Seyit Torun (55), Mustafa Adıgüzel (56) ve MHP'den Naci Şanlıtürk (54) milletvekili oldu. Bu sonuçlarla AK Parti, CHP ve MHP, bir önceki seçime göre milletvekili sayısını korudu.

20 Ocak 1969 yılında İstanbul'da doğan Naci Şanlıtürk, aslen Ordu'nun Kabadüz ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitim hayatını sürdürmektedir. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde, 2018 yılı 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmuştur. MHP Genel Merkezi tarafından 5 Ağustos 2020 tarihinde yeniden Ordu İl Başkanlığı görevine getirilmiştir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletvekili adayı olan Şanlıtürk, 1 Aralık 2022 tarihinde il başkanlığından istifa etmiştir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.