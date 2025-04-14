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Ordu Belediye Başkan Vekili Tezcan, Kayseri'de Ödül Törenine Katıldı

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Kent&Başkan Dergisi tarafından yapılan online anketin sonuçlarına göre ödül kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen törende buluştu. Ordu Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in adına ödülü alarak, "Bu ödül bir başarıyı alkışlamaktır" dedi ve dergiye teşekkür etti.

Kent&Başkan Dergisi'nin düzenlediği ve Türkiye genelini kapsayan online anket sonuçlarına göre ödül kazanan belediye başkanları, 12 Nisan'da Kayseri'de düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi.

TEZCAN: "BU ÖDÜL, BAŞKANIM İÇİN BÜYÜK BİR MANEVİ DEĞERDİR"

Ordu Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, ödül törenine katılarak, Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in adına ödülü aldı. Tezcan, Haberler.com'a özel yaptığı açıklamada, "Başkanımın adına vekaleten bu ödülü alıyorum. Çok mutluyum. Hak edenin ödüllendirilmesi, bazı şeylerin değerinin ölçülemeyeceğini gösterir. Bu ödül, bir başarıyı alkışlamaktır" dedi.

Tezcan, Başkan Güler'in çok değerli bir lider olduğunu belirterek, "Mehmet Hilmi Güler Başkanımız bilge bir başkan. Kendisine emanet edilen şehrine yeni hikayeler yazmakla meşgul. Umuyorum ki her defasında daha iyi ödüllere layık olur. O efor ve enerji kendilerinde var. Başkanımı kutluyorum ve Kent&Başkan Dergisi'ne de teşekkür ediyorum. Emek verenlerin takdir edilmesi, tüm topluma iyi anlatıldığını düşünüyorum" diye konuştu.

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Ordu Belediye Başkan Vekili Tezcan, Kayseri'de Ödül Törenine Katıldı
Haberler.com / Dilşad Özcan - Politika
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