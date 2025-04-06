Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi

ORC Araştırma, 18-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en başarılı muhalefet milletvekillerini belirledi. Ankette, CHP'li Ali Mahir Başarır birinci sırada yer alırken, daha önce benzer listelerde yer almayan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada bulunması dikkat çekti.

BAŞARILI MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır alırken, ikinci sıraya ise CHP'ye yeni katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yerleşti. 10 milletvekilinin sıralandığı ankette, 8 CHP'li ve 2 İYİ Partili milletvekili yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİM MAHMUT TANAL

Anketin en dikkat çeken sonucu ise, daha önce benzer bir listede yer almayan Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada yer alması oldu. Tanal, Şanlıurfa milletvekili olarak son dönemdeki faaliyetleriyle adından söz ettirmişti. Ayrıca, ORC Araştırma'nın "Gençlerin En Sevdiği Milletvekilleri" anketinde Mahmut Tanal daha önce listede yer almazken, bu kez sıralamada yer aldı.

Mahmut Tanal

ÖNCEKİ ANKETTE TANAL YER ALMAMIŞTI

ORC Araştırma'nın, 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 26 ilde 17-29 yaş arası 2 bin 250 gençle yapılan anketin sonuçlarına göre, Mahmut Tanal bu dönemde gençlerin en sevdiği milletvekilleri listesinde yer almamıştı.