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Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi

Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
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ORC Araştırma'nın yaptığı ankette en çok sevilen muhalefet milletvekilleri belli oldu. Ankette, CHP'li Ali Mahir Başarır birinci sırada yer alırken Mahmut Tanal büyük bir sürprize imza attı.

ORC Araştırma, 18-28 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımlayarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) en başarılı muhalefet milletvekillerini belirledi. Ankette, CHP'li Ali Mahir Başarır birinci sırada yer alırken, daha önce benzer listelerde yer almayan Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada bulunması dikkat çekti.

BAŞARILI MİLLETVEKİLİ SIRALAMASI

Anketin sonuçlarına göre, birinci sırayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır alırken, ikinci sıraya ise CHP'ye yeni katılan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt yerleşti. 10 milletvekilinin sıralandığı ankette, 8 CHP'li ve 2 İYİ Partili milletvekili yer aldı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri Belirlendi

DİKKAT ÇEKEN İSİM MAHMUT TANAL

Anketin en dikkat çeken sonucu ise, daha önce benzer bir listede yer almayan Mahmut Tanal'ın bu kez 7. sırada yer alması oldu. Tanal, Şanlıurfa milletvekili olarak son dönemdeki faaliyetleriyle adından söz ettirmişti. Ayrıca, ORC Araştırma'nın "Gençlerin En Sevdiği Milletvekilleri" anketinde Mahmut Tanal daha önce listede yer almazken, bu kez sıralamada yer aldı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri BelirlendiMahmut Tanal

ÖNCEKİ ANKETTE TANAL YER ALMAMIŞTI

ORC Araştırma'nın, 5-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 26 ilde 17-29 yaş arası 2 bin 250 gençle yapılan anketin sonuçlarına göre, Mahmut Tanal bu dönemde gençlerin en sevdiği milletvekilleri listesinde yer almamıştı.

ORC Araştırma'nın Ankete Göre En Başarılı Muhalefet Milletvekilleri Belirlendi

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVatandaş:

cehape kendi secmeni secmiş, tam adamlarını bulmuşlar

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

En çok cırlayan en başarılı,CHP ye de bu yakışır.

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